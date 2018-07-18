Ярославль, 18 июля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В Ярославле депутат областной думы от «Единой России» Сергей Иванов выступил с резкой критикой пенсионной реформы на митинге, который был организован профсоюзными организациям. Акция прошла в парке Мира 17 июля. Об этом сообщает официальный сайт Объединения организаций профсоюзов Ярославской области.

Fnpryar.ru Сергей Иванов выступает на митинге

Участники митинга, несколько сотен человек, пришли в парк с плакатами: «Вопрос о повышении пенсионного возраста должен решать народ на референдуме, а не министры!», «Достойной пенсии — да! Повышению пенсионного возраста — нет!», «Позор стране, заставляющей работать стариков!», «Требуем увеличить пенсии и зарплаты, а не пенсионный возраст!», «Не испытывайте терпение народа!» и другими.

На митинге выступил и представитель аграриев, депутат облдумы фракции «Единая Россия» Сергей Иванов.

То, что сегодня происходит иначе как беспределом нельзя назвать. Я сегодня выступаю от имени трудового крестьянства Ярославской области, как депутат, пока еще не сложивший с себя полномочия. Нельзя так относиться к своему народу, нельзя так не любить его… Сегодня наши певцы и копозиторы выступают, как хорошо нам будет жить, что после 45 лет трудового стажа я не чувствую себя пенсионером. Идите поработайте у станка, идите поработайте на тракторе, и мы посмотрим, что с вами будет. Заслуженного артиста Петросяна приглашаю себе в хозяйство поработать и посмотрим, что от него останется. Давайте бороться за свои права и справедливость, которой у нас нет», — сказал на митинге генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма», депутат областной Думы и председатель Объединения работодателей АПК области Сергей Иванов.

«Единая Россия» в Ярославской области и ранее высказывала особенное отношение к пенсионной реформе. Как сообщало ИА REGNUM, облдума, где партия имеет большинство, не стала давать официальный отзыв на законопроект, направив письмо в Госдуму России о необходимости широкого обсуждения вопроса. После этого партийный лидер в регионе Михаил Боровицкий был снят со своей должности. Однако открыто против реформы на официальных площадках представитель партии заявил впервые.

С этим согласны и профсоюзы. Председатель Объединения организаций профсоюзов области Сергей Соловьев отметил, что вопрос повышения пенсионного возраста не должен рассматриваться, пока в стране не будут легализованы заработные платы, не будет введена прогрессивная шкала налогообложения, не вырастут заработные платы.

На митинге выступили также технический инспектор труда профобъединения Леонид Патрикеев, председатель молодежного совета объединения организаций профсоюзов Юлия Ломунова, работница Ярославского радиозавода Светлана Кральковская, председатель обкома профсоюза работников образования и науки Алексей Соколов.

Участники единогласно приняли резолюцию, в которой ярославцы потребовали от правительства РФ отозвать законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», а от депутатов Госдумы — не принимать федеральный закон по увеличению пенсионного возраста без всестороннего общественного обсуждения.