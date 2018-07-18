Калуга, 18 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Калужской области грозит мусорный коллапс. Возможные превентивные меры по его недопущению, в том числе переход на новую систему обращения с отходами, обсудили на заседании общественного совета при губернаторе по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Об этом 18 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области. На площадке мусороперерабатывающего объекта ООО «Форум»

По данным ведомства, в Калужской области лишь около 7% отходов направляется на вторичную переработку, при этом большинство региональных полигонов практически исчерпало свой ресурс — только три из них смогут проработать еще около пяти-семи лет. Единственный выход власти видят в строительстве современных Экотехнопарков. Первое такое предприятие планируется построить в Износковском районе.

По мнению руководства области, с помощью экспертов регионального совета по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности можно решить одну из главных задач для успешного реформирования отрасли — преодоление недоверия жителей к работе предприятий данной сферы.

Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков считает, что в рамках реализации федерального закона «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2019 года сбор, перемещение, обработку и захоронение отходов должен обеспечивать региональный оператор. Соответствующее соглашение между профильным министерством и государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» было подписано 28 апреля 2018 года.

По словам участников заседания, в настоящее время в области вносятся изменения в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые позволят учесть существующую ситуацию и планировать организацию деятельности на годы вперед. Кроме того, ведётся работа по созданию электронно-цифровой модели территориальной схемы обращения с отходами.

Одновременно с 2019 года в Калужском регионе появится обязанность по оплате коммунальных платежей по обращению с ТКО. Предложения об установлении единого тарифа на данную услугу уже направлены в министерство конкурентной политики Калужской области.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы готово вложить в Экотехнопарк в калужской деревне Михали порядка 30 млрд рублей. Этот проект подтолкнет к развитию депрессивный Износковский район, считают авторы инициативы. На данный момент выделено более 2 млрд рублей на реконструкцию местных дорог. Как заверяют селян калужские чиновники, после запуска парка подоходный налог с предприятия составит 146 млн рублей в год. Инвестор создаст в Износковском районе около 2,6 тыс. новых рабочих мест, а работники предприятия в среднем будут получать 36 тыс. рублей в месяц.

«Свалки старого типа нам не нужны. А новые высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов мы готовы разместить. Ничего в этом страшного нет. В центре Вены, например, стоит мусороперерабатывающий завод. Он стал визитной карточкой города, и никто из жителей не возражает», — ранее заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Впрочем, по мнению местных жителей, администрация Износковского района планирует разместить промышленные площадки по утилизации бытового мусора на землях сельскохозяйственного назначения и поселковых землях. Как считает депутат третьего созыва сельской думы муниципального образования сельского поселения «деревня Михали» Елена Болгова, местные чиновники при поддержке коллег из областного правительства полностью игнорируют мнение жителей деревни Михали, которые считают, что на территории их сельского поселения не только нецелесообразно, но и невозможно размещение производств по утилизации мусора и полигонов.

«Дело в том, что земли поселения в основном болотистые, с подпочвенными водами, которые находятся на глубине от 0 до 2 метров. Кроме того, во многих местах имеются плывуны. Ручьи и стоки впадают через местные реки Лужу, Язовку, Шаню, которые берут здесь свое начало, в более крупные российские реки Угру и Оку. В этих местах уникальные в своем роде земли сельхозназначения. Из-за того, что здесь близко подпочвенные воды, здесь никогда не бывает засухи», — заявила Болгова.

Сельчане считают, что вместо того, чтобы развивать инфраструктуру деревни с целью привлечения людей на постоянное место жительство, провести газ, усилить энергоснабжение, отсыпать дороги, вырыть новую скважину и провести водопровод, построить жилье и пригласить на работу хотя бы фельдшера, власти упорно стремятся привести в Михали мусор из Москвы.