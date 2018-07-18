Санкт-Петербург, 18 июля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования комитета по строительству Санкт-Петербурга к компании «Инжтрансстрой-СПб», которая несколько лет назад была генподрядчиком при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Согласно решению суда, компания должна вернуть городской казне 289 миллионов рублей в связи с невыполнением обязательств по поставке на спортивную арену высокотехнологичного оборудования.

Как сообщается, средства, перечисленные городом на эти цели, бывший генподрядчик перевел субподрядчику, который, в свою очередь, не выполнил контракт. Тогда генподрядчик по суду взыскал эти средства, но городу их не вернул.

«Сегодняшняя победа — лишь первый шаг. Сейчас в арбитраже три требования города к компании на сумму более 36 миллиардов. Надеюсь, что суд разберется и выберет правильное решение», — заявил телеканалу «Санкт-Петербург» Валерий Зинченко, адвокат, управляющий партнер юридической компании.

Напомним, контракт Смольного с компанией «Инжтрансстрой-СПб» (входит в ГК «Трансстрой») был расторгнут по инициативе властей в июле 2016 года из-за срыва сроков возведения стадиона и многочисленных нарушений технических требований. После этого город подал в суд на обе компании, требуя вернуть неосвоенные средства, те ответили встречными исками, заявляя о долгах за выполненные работы.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал досрочное расторжение контракта законным. Суды по конкретным исковым требованиям продолжаются. Завершением строительства стадиона занимался «Метрострой», стадион был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.

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В 2018 году правительство Санкт-Петербурга и дочерняя компания футбольного клуба «Зенит» — «Зенит-Арена» — подписали акт приёмки-передачи стадиона. Стороны договорились о передаче стадиона клубу сроком на 49 лет. Клуб будет содержать стадион, развивать его и извлекать прибыль из его эксплуатации.

В июне-июле 2018 года на стадионе прошли семь игр чемпионата мира по футболу. в 2020 году стадион примет четыре матча чемпионата Европы по футболу.