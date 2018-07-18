Чистополь, Татарстан, 18 июля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии ввёл наблюдение, первый этап банкротной процедуры, в отношении АО «Чистопольский хлебозавод», работники которого для прямой линии с Владимиром Путиным, прошедшей 7 июня 2018 года, через видеообращение пожаловались на невыплату зарплаты. Наблюдение продлится до 23 октября 2018 года. Решение суда в законную силу не вступило, истец требовал конкурсного производства, но в этом ему было отказано. Вердикт может быть обжалован до 19 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chistopol.tatarstan.ru Чистопольский хлебозавод

Напомним, данное предприятие прославилось на всю страну после видеообращения к президенту РФ, записанного работниками АО. В нём они пожаловались на задержку с выплатой зарплаты и закрытие единственного хлебозавода в моногороде.

Позднее по данному факту была проведена проверка, и правоохранительные органы выяснили, что 206 работникам АО задерживают зарплату, общая сумма долга составила почти 6 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а руководство, которое сменилось в мае 2018 года, было объявлено в розыск. Следствие считает, что оно, зная о необходимости выплаты зарплаты за март-май 2018 года, имеющиеся денежные средства направляло на иные нужды. В середине января 2018 года у завода сменился и основной владелец. Доля более 82% перешла к ульяновскому предпринимателю Зиннятулле Розакову. Но ещё в январе он подписывал документы, например, список аффилированных лиц АО, как генеральный директор.

В ЕГРЮЛ на Розакова зарегистрировано ООО «Ардо», торговавшее топливом, но ликвидированное в 2015 году. По этому же адресу в селе Татарский Шмалак Ульяновской области зарегистрировано созданное в 2016 году ООО «Агросоюз», основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, владелец — Раис Зинятуллович Розаков. Последний был также соучредителем двух компаний в Пензенской области, обе уже ликвидированы, их специализация — торговля продуктами животноводства.

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В конце мая 2018 года чистопольский предприниматель Павел Толстенко, которому завод задолжал свыше 2 млн рублей по договору займа и проценты за пользование средствами, потребовал обанкротить предприятие. В июле 2018 года суд рассмотрел претензии.

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«Представитель должника подтвердила наличие задолженности перед заявителем, погасить задолженность не представляется возможным, не возражала против открытия конкурсного производства, считала, что это приведет к значительному уменьшению судебных расходов на процедуру банкротства должника», — отмечается в материалах дела.

Истец же требовал именно конкурсного производства, «поскольку должник деятельность не ведет». Суд же счёл возможным ввести только наблюдение. Временным управляющим назначен Алексей Каландаров — член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» из Самарской области.

Второй аналогичный иск с требованием банкротства предприятия был подан в июле 2018 года от Союза хлебопроизводителей Татарии. Сумма претензий — более 7,8 млн рублей. Притязания пока оставлены без движения.