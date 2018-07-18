Москва, 18 июля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Поисковая система Google выдаёт изображения известных людей, если ввести в поисковой строке слово idiot и перейти во вкладку «Картинки». Среди полученных результатов лидируют фотографии президента США Дональда Трампа.

Скриншот страницы Google Лидером по запросу idiot в Google стал Дональд Трамп

На первой позиции Google показывает изображение Трампа с открытым ртом, которое взято из июньской подборки материалов «22 картинки с Дональдом Трампом, на которых он выглядит, как идиот» на сайте WealthModo.

На третьем месте в выдаче вновь оказалась фотография американского лидера. Автор изображения поместил портрет Трампа рядом с изображением рентгеновского снимка головы, на котором вместо мозга изображены фекалии.

Если просмотреть страницу дальше, то можно обнаружить еще много забавных снимков президента США, что делает его явным лидером подборки. Кроме того, на верхних позициях при запросе idiot поисковик выдает изображения учёного Альберта Эйнштейна, актёра Роберта Де Ниро и рэпера Канье Уэста.

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Скриншот страницы Google Лидером по запросу idiot в Google стал Дональд Трамп

Если же ввести слово «идиот» по-русски, на первой позиции Google показывает мем про мэра Киева Виталия Кличко. Лидирующими по этому запросу стали обложки романа Фёдора Достоевского «Идиот» разных изданий и кадры из экранизаций произведения.

Скриншот страницы Google На первой позиции по запросу «идиот» в Google оказался Виталий Кличко

Столь необычные результаты Google выдаёт не впервые. В июне пользователи обратили внимание, что поисковик предлагает ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко при запросе «поросёнок». Кроме того, в выдаче можно найти мем, где украинского лидера сравнивают со свиньёй.

Подобный казус наблюдался и в картографическом сервисе «Яндекс.Карты». В марте пользователи заметили, что при запросе по слову «г*вно» (отредактировано, — прим.ред.) в первую очередь видят адрес российского отделения корпорации Google. Следом шли карельское озеро Вонгозеро и заведение «Г*вно 44» (отредактировано, — прим.ред.) в Красноярске. Вскоре представители «Яндекса» заявили, что это баг и его уже исправили.