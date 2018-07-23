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Госдума: настройка пенсионной системы — трансляция ИА REGNUM

Трансляция

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Госдума: настройка пенсионной системы — трансляция ИА REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсия

, 23 июля 2018, 12:41 — REGNUM  

Госдума 19 июля в первом чтении обсудила настройку пенсионной системы. Правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст для женщин — с 55 лет до 63 лет и для мужчин — с 60 лет до 65 лет. Кроме того, парламентарии готовятся ратифицировать Конвенцию МОТ о соцобеспечении: согласно документу, пенсия должна составлять 40% от прежнего заработка.

Пенсионный маневр вызвал широкий общественный резонанс — в регионах прошли акции протеста, звучат предложения провести общероссийский референдум.

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Повышение пенсионного возраста
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