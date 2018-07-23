Госдума: настройка пенсионной системы — трансляция ИА REGNUM

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Госдума 19 июля в первом чтении обсудила настройку пенсионной системы. Правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст для женщин — с 55 лет до 63 лет и для мужчин — с 60 лет до 65 лет. Кроме того, парламентарии готовятся ратифицировать Конвенцию МОТ о соцобеспечении: согласно документу, пенсия должна составлять 40% от прежнего заработка. Пенсионный маневр вызвал широкий общественный резонанс — в регионах прошли акции протеста, звучат предложения провести общероссийский референдум.

09:11 19.07.2018 У здания Госдумы на Охотном Ряду проходит митинг против повышения пенсионного возраста. В митинге участвуют депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин, представитель «Яблока» Сергей Митрохин и лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов. Требования — не принимать закон о повышении пенсионного возраста и провести референдум.

09:16 19.07.2018 Митингующих на улице перед зданием Госдумы на Охотном Ряду поддержали и внутри здания нижней палаты парламента. С плакатом против повышения пенсионного возраста в кулуарах замечена депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

09:20 19.07.2018 Депутаты Госдумы от КПРФ будут настаивать на включении в повестку заседания законопронкта о введении моратория на првышение пенсионного возраста до 2030 года, сообщил журналистам депутат Николай Коломейцев.

09:23 19.07.2018 Фракция «Единая Россия» приняла решение о консолидированном голосовании в поддержку законопроекта о пенсионной системе, заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

09:27 19.07.2018 Правительство предложило сохранение пенсионной системы в стране. Нужно юридически принать в законе то, что признала жизнь, заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Необходим общественный договор, считает он.

09:31 19.07.2018 Геронтология, охрана здоровья пожилых людей может быть выделена в отдельную программу, заявил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). «Человек хочет быть здоровым, активным, востребованным», — отметил также он.

09:34 19.07.2018 Комитет Госдумы по бюджету рассматривает пенсионную систему с точки зрения экономики, поставленная задача — реальный рост пенсий, а не просто ее увеличение на уровень инфляции, заявил журналистам глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

09:36 19.07.2018 Ратификацией Конвенции МОТ государство берет на себя определенные обязательства, заявил журналистам глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»). Согласно документу, пенсия должна составлять не менее 40% заработка.

09:40 19.07.2018 «Справедливая Россия» считает предложение правительства непреемлемым и намерена голосовать против, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

09:44 19.07.2018 «Справедливая Россия» настаивает на том, что пенсионный возраст никогда не должен повышаться, партия также предлагает ввести возможность наследования пенсий, сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

10:01 19.07.2018 Наши граждане против пенсионной реформы, а мы с гражданами, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы будем голосовать все против», — сказал он.

10:03 19.07.2018 Начинается пленарное заседание Государственной Думы. Спикер Вячеслав Володин приветствует депутатов.

10:06 19.07.2018 В зале присутствуют 433 депутата — кворум есть.

10:07 19.07.2018 Николай Коломейцев (КПРФ) просит включить в повестку заседания законопроект о моратории повышении пенсионного возраста включить как альтернативный. «Если вы за повышение, мы за мораторий», — указал он. Аналогичный законопроект предложила и «Справедливая Россия».

10:10 19.07.2018 Олег Шеин («Справедливая Россия») призывает снять с повестки закон о пенсионном возрасте вслед за Коломейцевым. Он указывает, что все аргументы за законопроект сводятся к тому, что трудящихся нужно «вывести из зоны комфорта», а демографические и экономические доводы несостоятельны.

10:11 19.07.2018 Олег Смолин (КПРФ) поддерживает коллег и ссылается на то, что президент России Владимир Путин до сих пор не был включён в рассмотрение законопроекта.

10:13 19.07.2018 Ярослав Нилов отметил, что законопроекты КПРФ и «СР» комитет Госдумы не посчитал альтернативными. После голосования предложение Коломейцева было отклонено.

10:14 19.07.2018 О снятии с повестки законопроект о пенсионном возрасте и конвенцию МОТ: Ярослав Нилов отметил, что в данном случае следует заслушать позицию правительства по поводу закона о пенсионном возрасте. О конвенции МОТ Нилов выступил против — работа шла достаточно давно, а сейчас будет лишь первое чтение. Коломейцев ссылался на то, что есть нестыковки в переводе на разных языках документа, однако Нилов существенных разночтений не видит.

10:16 19.07.2018 Володин предлагает от комитета по бюджету и налогам передать слово Андрею Макарову. Он говорит, что вопрос закона о пенсионном возрасте подробно рассмотрен. «Второй вопрос полностью подготовлен к процедуре рассмотрения на палате. Согласие или несогласие не может стать основанием для его нерассмотрения», — указал он.

10:17 19.07.2018 По ратификации конвенции МОТ Макаров отметил, что СССР присоединился к организации в 1954 году, однако конвенция до сих пор не ратифицирована.

10:18 19.07.2018 Комитет по бюджету считает, что оба вопроса должны быть рассмотрены на палате и рассмотрены совместно.

10:19 19.07.2018 Николай Харитонов (КПРФ) как глава комитета Госдумы по региональной политике согласился о вынесении вопроса на рассмотрение, подчеркнув, что лучше вынести эту дискуссию на суд депутатов.

10:21 19.07.2018 Идёт голосование по снятию вопросов с повестки. Ратификация конвенции предусматривает параметры получения пенсий не менее 40% от заработной платы — поэтому вопросы связанные.

10:22 19.07.2018 Возникли проблемы с голосованием — перезагружают систему.

10:25 19.07.2018 Предложение Коломейцева по «пенсионному закону» отклонено. Из 105 голосовавших только один против. По ратификации за 39, против — 7…

10:26 19.07.2018 Смолин настаивает: отложить до определения позиции президента РФ. Володин указывает, что как депутат с большим стажем Смолин должен понимать, что с такой формулировкой предложение принято быть не может — не по регламенту. «Если мы снимает этот вопрос, то формулировка может быть одна — снять вопрос с рассмотрения, как предлагал Коломейцев. И мы уже на этом проголосовали» Но Смолин настаивает на повторном голосовании.

10:27 19.07.2018 87 за, 3 против и один воздержался — отвод отклонён.

10:28 19.07.2018 Жириновский заявил, что считает неправильным голосовать по несколько раз по одному и тому же вопросу.

10:28 19.07.2018 «Согласен. Всё остальное — попытки хитрить… Не будем этого делать», — заявил Володин.

10:29 19.07.2018 329 за, 53 против — по порядку работы пленарного заседания голосование состоялось.

10:30 19.07.2018 С докладом выходит министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

10:31 19.07.2018 «Вынося на ваше рассмотрение (закон) хотел бы обратить ваше принципиальное внимание на то, что данный законопроект преследует своей целью прежде всего увеличение пенсий неработающим пенсионерам и сохранение страховых принципов пенсионной системы в РФ», — заявил Топилин.

10:33 19.07.2018 В последние годы часто идут дискуссии об индексации пенсий, были времена, когда индексация была ниже инфляции с последующей компенсацией. В прошлом году было принято решение об опережающим размере индексации. «Вопрос о том, что пенсии стали отставать от динамики прожиточного минимума, размеры пенсий остаются на достаточно неудовлетворяющем нас уровне — он постоянно стоял перед нами и мы искали способы выйти из этой ситуации», — указал он. В последнее время индексации были менее чем на 500 рублей в год, что не всегда компенсировало параметры инфляции.

10:33 19.07.2018 Проблемы нехватки ресурсов в ПФР нет — но эти ресурсы позволяют лишь поддерживать соотношения без «прорывных решений», указал министр.

10:33 19.07.2018 Законопроект позволит нам обеспечить с 2019 года увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем 1000 рублей. «12 тысяч рублей в год», — подчеркнул министр.

10:34 19.07.2018 В 2019 году по расчётам министерства, увеличение пенсии 12 тыс. рублей в год будет означать индексацию пенсий в районе 7%, не ниже 7%. Прогнозируемая инфляция за 2018 год — чуть более 3%. Реальная индексация произойдёт и пенсии будут проиндексированы темпами более чем в 2 раза больше инфляции. «Такого не было ни разу в истории РФ», — указал Топилин.

10:35 19.07.2018 До 2024 года предполагается выйти на уровень пенсий неработающих пенсионеров около 20 тыс. рублей. «Этот темп по среднегодовому приросту в тысячу рублей будет сохраняться на протяжении шести лет»

10:35 19.07.2018 К 2024 году соотношение пенсий составит около 200% от прожиточного минимума пенсионеров (сейчас около 160%).

10:36 19.07.2018 «Часто задаются вопросы, какими другими способами можно решить задачу сохранения страховых принципов — иных способов просто не существует», — заверил Топилин.

10:37 19.07.2018 Предпосылки сложились в конце советского периода для изменения пенсионной системы. Министр вновь вспоминает «классические исследования» советских учёных в середине 1980-х годов. «Тогда тема поднимается, но решение не могло быть принято по политическим мотивам», — говорит он.

10:37 19.07.2018 Вновь вспомнил о том, что в 1995 году правительство России озвучило идею, что к концу 2010-х годов «такие предпосылки будут и для изменения параметров пенсионной системы такие предпосылки сложатся».

10:39 19.07.2018 Топилин вспоминает, что в 30-х годах были низкие параметры жизни: в два раза ниже современных.

10:40 19.07.2018 Он подчёркивает, что сейчас люди работают давно не в тех условиях, что сейчас. В то время была индустриальная экономика с тяжёлым ручным трудом. Сейчас же даже в условиях с опасными условиями труда работать гораздо комфортабельнее. «Сейчас появился офисный труд, интернет-работники. Условия труда очень сильно поменялись. В 30-ые годы мы имели пенсионеров от численности населения 2%. Сегодня имеем более 30%», — указал министр.

10:41 19.07.2018 «Мы не можем оставаться в 30-х годах прошлого столетия», — указал Топилин.

10:41 19.07.2018 Министр вспоминает, что Россия почти единственная страна, кто не сделал повышения пенсионного возраста. «Большинство стран, в том числе страны СНГ, находятся уже в других параметрах пенсионной системы и требований к возрасту выхода на пенсию», — заявил он.

10:42 19.07.2018 «Все страны сделали это в 1980-е годы. Страны СНГ делали это позже, как антикризисную меру… Во всех практически странах повышение пенсионного возраста было реакцией именно на текущую нехватку средств в пенсионных системах. Это антикризисные меры! Вспомните, что было в странах Евросоюза, например, в Греции. Это было спонтанно — повышение на 2 года сразу», — указывает министр.

10:43 19.07.2018 «Мы предлагаем принять это решение, чтобы на перспективу сбалансировать и на перспективу обеспечивать страховой характер пенсионной системы. Не просто сохранить уровень пенсий — а в других странах он даже снижался и замораживался, — а увеличить! Никогда в нашей стране не увеличивали размер пенсий неработающим пенсионерам», — указал министр.

10:44 19.07.2018 Эффекты от повышения пенсионного возраста, все средства идут именно на пенсии, указал он.

10:44 19.07.2018 «Мы готовим в открытом режиме проекты законов о федеральном бюджете на 2019−2020 годы… в этом процессе все цифры видны, в параметрах и проектировках. И не говорить, что цифр каких-то нет — они все есть», — заявил Топилин.

10:45 19.07.2018 В России очень сильно увеличили продолжительность жизни в сравнении с 30-ми годами. «Но почему не в 90-х, а сейчас? В 90-е годы это решение не могло быть принято, потому что резко снижались доходы, росла смертность, очень резко упала рождаемость. Все показатели снижались. На этом фоне принимать решение было практически невозможно», — заявил министр.

10:46 19.07.2018 В 2000-е годы в России достигали нормального уровня пенсионного обеспечения. «Даже в кризис мы вытягивали размер пенсий, а не отказывались, как на Западе», отметил министр.

10:46 19.07.2018 «Уровень пенсионного обеспечения мы зафиксировали, но он нас не устраивает. Мы должны идти вперёд», — заявил он.

10:47 19.07.2018 60-е, 70-е и 80-е годы была стагнация продолжительности жизни — между 60 и 66 годами, уверяет министр. «Не было прорыва. Когда был прорыв?.. Продолжительность жизни мужчин в 2000 году и сейчас — плюс восемь лет. А с 2000 по 2030 году увеличится на 18 лет», — заявил он.

10:48 19.07.2018 «Это та задача, которую в рамках нацпроектов и программ по здравоохранению и образованию мы выполняем», — указал Топилин.

10:48 19.07.2018 «18 лет плюс — при такой динамике мы просто обязаны изменить параметры пенсионной системы», — уверяет министр.

10:49 19.07.2018 «1959 год — 5 человек трудоспособного возраста и 1 пенсионер. Сегодня это лишь 2 человека и 1 пенсионер. Напомню, что у нас система солидарная: кто работает, за них уплачиваются страховые взносы и эти деньги идут на выплату страховых пенсий. При таком соотношении оно будет ухудшаться», — указывает Топилин.

10:50 19.07.2018 «Мы предлагаем увеличить требования к пенсионному возрасту на 5 лет, для женщин — на 8 лет. Это поэтапный переход», — напоминает министр, отмечая, что льготный выход на пенсию при новых параметрах сохраняется.

10:52 19.07.2018 Выступает депутат Ярослав Нилов. Он указывает, что закон коснётся медицинских работников, всех, кто получает социальные пенсии и многие другие социально уязвимые группы населения.

10:52 19.07.2018 «Можно быть нетрудоспособным, но долго жить», — отмечает Нилов.

10:53 19.07.2018 Никакого дополнительного механизма увеличения пенсий в системе нет. Действующая система позволяет это делать через процедуру индексации. «Происходило увеличение 1 апреля? Единожды, и то не силами ПФР», — говорит Нилов.

10:54 19.07.2018 «Мы вспомним майские указы 2012 года и помним, как они выполнялись — многие параметры до сих пор не выполнены, особенно в регионах», — говорит о президентских указах Нилов.

10:54 19.07.2018 «Во многих страха возраст увеличили, но очень плавно — от 2 до 6 месяцев происходило ежегодно. Были многие смягчающие механизмы. На фоне других стран предлагаемые меры выглядят достаточно жёсткими»

10:55 19.07.2018 Нилов отмечает очень жёсткие требования по стажу. Кроме того, сейчас неофициально числится 10 млн безработных — никакого анализа по поводу рынка труда не приведено. Никаких мер по адаптации рынка труда к начинающим и пожилым работникам не приведено.

10:57 19.07.2018 Возникает правовая коллизия: родители погибших военнослужащих. «Если погиб срочник, если погиб кадровый офицер — другой возраст. Кто выиграет от таких изменений? Негосударственный пенсионный фонд. Накопительная часть выплачивается вместе со страховой — у них (НПФ) есть ещё больше возможностей крутить деньги и зарабатывать», — говорит Нилов.

11:00 19.07.2018 Законопроект содержит множество пробелов, резюмирует Нилов. Тем не менее, из 79 регионов поступили мнения в комитет — из них в 60 с консолидированной положительной позицией, отрицательных позиций нет. В итоге Нилов рекомендует проголосовать за законопроект, но с учётом корректирующих замечаний и поправок.

11:01 19.07.2018 Выступает Дмитрий Морозов («Единая Россия»): «Это новая философия к труду и счастью», комментирует он законопроект.

11:01 19.07.2018 «Что хочет человек? Чем он живёт? О пенсии? Он хочет жить и работать, быть компетентным и востребованным!»

11:01 19.07.2018 Он заявил, что экономические аспекты законопроекта вновь поднимать не будет, поскольку «они уже и так известны депутатам наизусть».

11:02 19.07.2018 «Мы слышим справедливые опасения: конкуренция, ограничения при приёме на работе… Но очевидно одно — правительству нужно детально проработать пакет подзаконных актов… регулировать занятость людей предпенсионного возраста», — указал депутат.

11:03 19.07.2018 Важно, насколько люди относятся к собственному здоровью и жизни. «Мы уверены в необходимости улучшения условий труда и модернизации рабочих мест, снижения профзаболеваний, внедрения финансовых стимулов (в этом направлении)», — указывает Морозов. Он также подчеркнул необходимость усиления адресной помощи социально незащищённым группам.

11:04 19.07.2018 Геронтологию нужно сделать отдельным проектом, которому правительство будет уделять особое внимание, подчеркнул депутат.

11:05 19.07.2018 Морозов отметил, что многие привыкли к протезированию, хотя совсем недавно многие старики оставались «прикованными к кроватям» — это показатель высоких темпов прогрессов в направлении заботы о здоровье людей пенсионного и предпенсионного возраста. Он также указывает на повышение эффективного ценового контроля над рынком лекарств.

11:07 19.07.2018 Необходимо переосмыслить списков тех, кто требует преференций. «Нужно сосредоточиться на проработке системы заботы о здоровье людей в возрасте», — указал он.

11:08 19.07.2018 Глава комитета Госдумы по региональный политике Николай Харитонов (КПРФ) предложил депутатам примерить новый закон на себя. «Вероломно, когда народ радовался, вы этот закон выносите», — сказал он «от народа».

11:10 19.07.2018 Комитет Госдумы по региональный политике Николай Харитонов сообщил, что комитет голосами «Единой России» проголосовал за законопроект. При этом парламентарии отметили необходимость доработать инициативу с учетом региональной специфики — продолжительность жизни в регионах существенно отличается.

11:11 19.07.2018 Комитет Госдумы по региональной политике опасается, что законопроект приведет к сокращению населения на Дальнем Востоке, Харитонов отметил меры президента, направленные на развитие регионов.

11:13 19.07.2018 Предложение правительства по пенсиям народам Севера нуждается в проработке, также сказал Харитонов. Комитет по региональной политике предлагает не повышать пенсионный возраст для малочисленных коренных народов Севера. «Мы должны учесть все региональные различия… Любая реформа должна стимулировать развитие», — сказал он.

11:14 19.07.2018 К трибуне выходит депутат Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам). Он указывает, что комитет рассмотрел проект закона с точки зрения экономики. «Для людей бюджет и пенсионный фонд одно и то же — они не понимают разницы в этом. Но мы не имеем права принимать решения, не понимая разницы».

11:15 19.07.2018 «Любой год, на которую продлевается человеческая жизнь, ни с чем не сравнима», — заявил Макаров, подчёркивая, что ничего ценнее человеческой жизни нет.

11:16 19.07.2018 «У нас становится больше пенсионеров и меньше работающих», — констатирует Макаров в связи с этим. И вспоминает Бисмарка, который придумал страховую модель пенсионной системы, которая «вообще была актуальная для XIX века».

11:16 19.07.2018 «Мы готовы признать, что 55 лет и 60 лет это дряхлость? Это старость? Я готов согласиться с теми, кто указывает на вопросы, которые надо прорабатывать. Но сначала нужно определиться с путём, которым мы идём», — говорит Макаров.

11:17 19.07.2018 Макаров опять вспоминает огромную разницу в продолжительности жизни в сравнении с 30-ми годами и числом работающих на пенсионера.

11:18 19.07.2018 «Мы почему-то сравниваем трудоспособное население и пенсионеров! Но сравнивать надо с теми, кто именно платит страховые взносы! Тут отношение почти приблизилось к единице!»

11:19 19.07.2018 «Государство гарантирует выплату пенсий! И если не хватает денег из ПФР, мы дадим деньги из бюджета! Но ведь это деньги, которые могут идти на выполнение других задач: что, не нужно пенсионерам хорошего здравоохранения и городской среды??» — возмущается Макаров.

11:20 19.07.2018 Комитет по бюджету подтверждает, что решение, предлагаемое правительством, реально позволяет реализовать задачу выплат в 2 раза выше инфляции, уверяет Макаров.

11:21 19.07.2018 «Мы планируем на шесть лет, что это произойдёт: мы гарантируем реальное повышение пенсий нашим пенсионерам!» — указал Макаров.

11:23 19.07.2018 Депутат Смолин предложил провести слушания, опубликовать все отзывы регионов на законопроект. Также он видит риски роста безработицы.

11:24 19.07.2018 Ярослав Нилов: «Если законопроект пройдет первое чтение, работа над ним продолжится».

11:24 19.07.2018 Вячеслав Володин отметил, что комитет по труду принял решение о продлении срока предоставления поправок ко второму чтению законопроекта с 18 августа до 24 сентября.

11:26 19.07.2018 Депутат Алексей Диденко (ЛДПР): Социальный блок правительства пошёл по очень простому пути, уверен он. «Сегодня у нас большое число не доживает до пенсии, образуется экономия, удобная для Пенсионного фонда. Это послужило главной причиной повышения… Действительно ли это так?»

11:27 19.07.2018 Максим Топилин: в пенсионной системе содержится масса иных элементов, изменения постоянно вносятся, в 2013 году менялись требования к стажу и баллам, отвечает министр. «Другие элементы сейчас тоже требуют совершенствования в пенсионной системе», — указал министр.

11:27 19.07.2018 «Кто-то доживает, кто-то не доживает, говорят. Но это никакая не экономия. Это принцип сохранения и вообще принцип работы страховых систем. У вас есть когда система ОСАГО, кто-то попадает в аварию, кто-то нет — так устанавливается (размер платежа). Так и в пенсиях», — комментирует Топилин.

11:28 19.07.2018 «Так как у нас доживает больше, живут значительно дольше по достижению пенсионного возраста — порядка 20 лет и этот показатель будет расти, — нам нужно сегодня попытаться эту систему сбалансировать. Иначе не будет источника для выплаты пенсий», — указал он.

11:29 19.07.2018 Ирина Гусева («Единая Россия»): люди предпенсионного возраста готовы переобучаться, но за чей счёт? Где эти деньги?

11:30 19.07.2018 Топилин: правительство готовит нацпроекты, и естественно, понимая, что есть этот риск и на него указывают те сигналы, которые сейчас доносятся из регионов о сложности сохранения рабочего места, разрабатывается проект о дополнительных программах повышения квалификации предпенсионного возраста. «Из федерального бюджета будет предусмотрено 5 млрд рублей. Это серьёзные деньги», — указал министр.

11:31 19.07.2018 Олег Шеин («Справедливая Россия»): 4,6 млн уменьшилось число рабочих мест за время работы правительства. На рынок труда, между тем, будет вытолкнуто 16 млн человек.

11:33 19.07.2018 «Законопроектом предусмотрен переходный период, прочитайте закон — там всё написано», — успокаивает министр Топилин. Он считает, что Шеин искажает данные. «Кроме того, вы, допустим, берёте и говорите, что не выйдет на пенсию 1,4 млн человек. А это неправильно, так как пенсионеры выходят в течение года — поделить на два. Потом ещё половина выходят на работу — поделить ещё на два… Вы вводите людей просто в заблуждение своими цифрами», — указал министр.

11:33 19.07.2018 Алексей Корниенко (КПРФ): на Дальнем Востоке продолжительность жизни на 5−7 лет меньше среднего по России, а льготного выхода на пенсию нет. Можно ли им сохранить существующий пенсионный возраст?

11:35 19.07.2018 Топилин: «Что касается дожития на Севере, то объективные цифры показывают, что в северных и южных регионах Сибири (показатели возраста дожития) они находится в районе 20+ лет для женщин и 14−16 лет для мужчин… Без реформы мы не выйдем на новый качественный уровень пенсионного обеспечения в РФ».

11:36 19.07.2018 Сергей Иванов (ЛДПР) сравнил законопроект с признанием правительства собственного банкротства. 10 млн людей уже в срок не отдаётся то, что народу обещано. «Вы заведомо знаете, что взяв в долг у 80 млн пенсионеров, вы не сможете им отдать!» — указывает она на демографическую «яму». Дисбаланс будет лишь ещё больше, указывает депутат.

11:38 19.07.2018 Топилин отвечает неконкретно: «У нас солидарная страховая система, и если мы хотим вернуться к дискуссии, чьи деньги, госсобственность или личная собственность и так далее — можно по этому поводу подискутировать… Но это солидарная система. Тех, кто работает, всё меньше, а тех, кто не работает — всё меньше. В 1990-е годы произошло резкое снижение рождаемости, и как раз это требует принятия данного решения».

11:39 19.07.2018 Дмитрий Вяткин («Единая Россия») спросил о привлечении иностранной рабочей силы для корректировки ситуации на рынке труда.

11:40 19.07.2018 Топилин ответил, что по ЕАЭС не планируется вводить никаких ограничений — рынок труда является единым. В то же время сейчас готовится законопроект, который будет отслеживать через налоговые и иные службы вопрос о том, уплачиваются ли за патентников страховые взносы, что сузит рынок мигрантов.

11:42 19.07.2018 Николай Рыжак («Справедливая Россия»): то, что реформирование назрело, никто не сомневается, но вызывает сомнение то, как это делается — реформа может расколоть общество. Представители армейской среды и правоохранительных органов обеспокоены вопросом выхода на пенсию по выслуге лет. Есть ли в планах правительства предложения о повышении обязательной выслуги лет?

11:42 19.07.2018 Топилин: «Я отвечу по-своему на этот вопрос — в данном законопроекте этих вопросов не содержится».

11:43 19.07.2018 Рифат Шайхутдинов вспоминает, что ПФР создавался для создания длинных денег, однако потом выяснилось, что инвестиций соответствующих не нашлось, и фонд зависит от бюджета. Денег не хватает. Учитывая провальность концепции фонда с длинными инвестденьгами, не пора ли полной системной реформы пенсионной системы и возврата к бюджетному финансированию пенсионеров?

11:45 19.07.2018 Топилин: «Мне страшно слышать, что создание ПФР когда-то связывалось с инвестиционными деньгами… Мы никогда не меняли концепцию работы ПФР. Это фонд, который должен обеспечивать функционирование и выплату за счёт страховых взносов… Ни о каких инвестициях речи никогда не шло. Потому мы и не собираемся менять эту концепцию. Мы никогда не продумывали такие темы, чтобы отказаться от пенсионных взносов вообще». При этом источников в бюджете на пенсии нет, отметил министр. «Не очень понимаю, откуда возьмутся источники».

11:45 19.07.2018 Михаил Щапов от КПРФ указывает, что потери пенсионеров чисто арифметически оказываются гораздо больше, чем надбавки от тысячи рублей в год.

11:46 19.07.2018 Топилин: «Всё очень просто. В связи с тем, что растёт продолжительность жизни и этот процесс будет постоянный — это наша задача, это будет не в эти годы, но в последующие, — то никто не потеряет. Почему-то в периоде восьми лет вы вычитаете, а потом прибавить забываете! Это манипуляция!»

11:47 19.07.2018 Топилин вновь гордится тем, что тысяча рублей будет беспрецедентным повышением пенсий у пенсионеров РФ.

11:48 19.07.2018 Владимир Сысоев (ЛДПР) указывает, что многие НПФ на грани банкротства и правительство пытается провести очередную провальную пенсионную реформу. Были сделаны все подсчёты о безработице и так далее — и делать сравнения с ОСАГО категорически аморально.

11:49 19.07.2018 Депутаты Госдумы в соцсетях делятся впечатлениями от законопроекта о пенсионной реформе. Фото из поста в соцсети депутата Веры Ганзя («КПРФ)

11:49 19.07.2018 Топилин вновь указывает, что, «к сожалению, в 1990-е годы произошёл обвал рождаемости». Эти люди выходят на рынок труда и будут выходить и далее — до 2028 года. «Этот негатив 90-х с точки зрения ваших опасений о рынке труда является позитивным. Потому что выходящих на рынок труда поколений меньше!» — убеждает министр.

11:50 19.07.2018 Всплесков никаких не может быть и не будет, уверяет он. Но пособие по безработице будет реформировано — чтобы создать «подушки безопасности».

11:51 19.07.2018 Вячеслав Лысаков («Единая Россия»): почему не поискать средства в теневой экономике и не заняться легализацией?

11:52 19.07.2018 Топилин: «Это серьёзный ресурс, чтобы пополнить налоговую и пенсионную систему… Поэтому что мы делаем? Это постоянные сверки данных, за кого платят, за кого не уплачиваются взносы. Мы начали составлять портреты ситуаций по регионам. Это около 15 млн человек, серьёзный ресурс. Базы ПФР и налогового фонда мы стыкуем, чтобы понять, какие есть ситуации по работе в тени».

11:52 19.07.2018 В этом году за счёт таких мер пополнили на 40 млрд рублей, указал министр. А сейчас готовится закон о самозанятых. «Мы договорились о схеме, в ближайшее время такой проект закона внесём — он открывает путь для легализации», — добавил Топилин.

11:54 19.07.2018 Олег Нилов («Справедливая Россия»): пока не заставите работать армию трудящихся в серой зоне, пока не создадите новые рабочие места и примерно 10 млн — алкоголиков и тунеядцев, — почему их нельзя заставить работать и получать пенсионные начисления? Итого 30 млн человек в стране, которые не платят начисления и правительство не может заставить их работать. А полтора миллионов чиновников — почему им не уменьшить зарплаты, хотя их больше, чем при СССР?

11:54 19.07.2018 Володин шутит, что Нилова стоит назначить ответственным за сборы налогов с указанных групп населения, судя по реакции зала.

11:55 19.07.2018 Топилин указывает, что вопрос решается. За 2−3 года легализовали около 6 млн человек, что очень много.

11:56 19.07.2018 Алексей Куринный (КПРФ): на досрочных пенсиях врачей можно поставить крест. На 8 лет позже предлагается остальным медикам, педагогам, северянам, вдовам погибших военнослужащих. Почему? Не планируется ли восстановление надбавки для сельских жителей?

11:58 19.07.2018 Топилин: Если нет допвзносов, то откуда платить досрочную пенсию? Если работает на обычном месте, то стажевый возраст будет увеличиваться, как у всех. Что же касается селян — то надбавка им будет с 1 января 2020 года. Деньги предусмотрены. Планируется этих договорённостей придерживаться и соблюдать.

11:59 19.07.2018 Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) напомнил, что в 2016 году Медведев изыскал 5 тыс. рублей для пенсионеров. «Знали ли вы, что уже тогда половину граждан вы лишите пенсий. Кто автор?» — задал он вопрос Типилину.

12:00 19.07.2018 Топилин: В документах правительства с 1995 года было открытой позицией обсуждение вопроса — другое дело что не было названо точной даты.

12:03 19.07.2018 Игорь Сапко («Единая Россия») говорит о том, что есть разночтения по расчётам повышения пенсий. Топилин отвечает что все средства, которые образуются в результате изменения пенсионного возраста, идут на повышение пенсий. Во-вторых, по расчётам правительства, в течение шести лет с 2019 по 2024 год — это 3 трлн рублей. Эти средства обеспечат тысячу в месяц и 12 тыс. в год на протяжении шестилетнего периода. Это всё будет отражено в бюджете ПФР. При этом в первые годы на 7%-индексацию потребуется даже больше денег, чем образуется от повышения пенсионного возраста.

12:05 19.07.2018 Валерий Гартунг («СР»): сравнение с западными странами некорректно. Период дожития в России 16 лет, а во Франции 23,8. Сравнивать с 30-ми тоже некорректно. Взять 1959 год можно — там 15,9, а затем 16,4 возраст дожития был. С другой стороны, Силуанов обещал вернуть отнятую доиндексацию пенсий, а она до сих пор не возвращена. Деньги в бюджете есть, где они?

12:06 19.07.2018 Топилин: Альтернативой является только повышение ставок взносов во внебюджетные фонды. Однако ставка осталась фиксированной 22%. О продолжительности жизни на пенсии — есть разные показатели, правда во Франции это где-то 22 года. Но следует не забывать о том, что во Франции помимо работодателей люди платят ещё 10% и более взносов.

12:07 19.07.2018 Слово у трибуны предоставляется лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

12:09 19.07.2018 Коммунист напомнил, что закон рулит «путинское большинство» и указал, что более 80% граждан страны выступают против закона.

12:09 19.07.2018 Особый цинизм закона направлен по отношению к женщинам, у которых возраст повышен вовсе на 8 лет, подчеркнул он.

12:10 19.07.2018 «В самый несчастный период жизни вы предлагается мотать и искать работу, содержаться на иждивении у тех, кто дома будет работать. Это потрясающий цинизм, который никогда не проявлялся ещё в нашей истории», — заявил Зюганов.

12:11 19.07.2018 Население обещанными темпами правительством расти, скорее всего, не будет, судя по предшествующей статистике, указывает он.

12:11 19.07.2018 «Вы бьёте по поколению тех, кто трудится. И им обвалится то, что вы предлагаете. Средняя зарплата 18 тыс. — кому кормить молодую семью? Они все нищие». — говорит Зюганов.

12:12 19.07.2018 Новая пенсионная реформа — это второй этап «пробы пера социального распределения благ», заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог из Обнинска Калужской области Александр Трушков. «Первая проба «социального распределения благ», выраженного в обязательном почти для всех законе, прошла, напоминаю, в принятом документе по капремонту. Именно там правительство РФ масштабно реализовало решение острой и затратной проблемы, как идею брать у одних и отдавать другим. Попутно были созданы десятки чиновничьих надстроек, контролирующих сотни миллиардов рублей в год», — считает Трушков. По его словам, сейчас власти делают следующий шаг. «Под благородной идеей подъема пенсионных выплат тем, кто уже их получает, происходит попытка «честного отъема средств» еще не вышедших на пенсию работников. Напоминаю, что не далее как в 2015 году была пенсионная реформа с накопительными баллами, уже сегодня, спустя всего три года, многими считающаяся неправильной и требующей кардинальной переработки. Также полезно вспомнить о том, что еще годом ранее в 2014 году накопительная часть пенсий была неожиданно заморожена, а сроки ее разморозки постоянно сдвигаются, уходя в неблизкое будущее. Мне трудно представить людей, действительно способных поверить в очередную правительственную пенсионную инициативу», — подчеркнул Александр Трушков.

12:13 19.07.2018 Средний возраст жизни не растёт — полтора года на 25 лет, констатирует Зюганов.

12:15 19.07.2018 «Господин Топилин, какая пенсия в Эстонии? В два раза выше, чем у вас. Какая пенсия во Франции? В 5−10 выше, чем у вас. Что же вы так пенсию не подняли?» — говорит Зюганов.

12:16 19.07.2018 «Богатые пухнут на кризисе, а вы ещё лезете в карман полунищих пенсионеров!» — продолжает критиковать Зюганов правительство.

12:17 19.07.2018 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил цинизм пенсионной реформы прежде всего в отношении женщин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. «Поразительный цинизм проявляется по отношению к женщине… Так Женщина прежде всего — мать, первый воспитатель, первая учительница, первый наставник, первый хранитель домашнего очага. Идите, попробуйте сейчас устройте женщину в 45 лет с двумя образованиями на работу! Я не могу это сделать», — сказал Зюганов в частности. Об этом: Зюганов: Пенсионный законопроект наносит удар по женщине

12:18 19.07.2018 Зюганов напомнил хронологию событий Февральской революции: никто её предугадать не мог, но вскоре пала тысячелетняя монархия. «Чтобы вносить такой закон, как минимум нужно знать свою историю и помнить», — подчеркнул он.

12:18 19.07.2018 Выходил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

12:19 19.07.2018 Вдогонку выступлению Зюганова Жириновский решил отметить, что причин у революции в 1917 году не было, а «пекарни пухли от хлеба».

12:20 19.07.2018 «Молодежь забудет о последних доводах платить налоги и не получать зарплату «в конвертах». Какой смысл платить налоги, если неизвестно, доживешь ты до этой пенсии или нет? Старшее поколение может вообще остаться без работы и без средств к существованию в случае увольнения после 50 лет. Их обрекают на то, чтобы собирать еду в мусорных баках», — предупреждает о последствиях пенсионных новаций старший мастер Ижорского завода в Санкт-Петербурге Егор Михайлов. Об этом: В Петербурге разбирались в последствиях пенсионных изменений

12:20 19.07.2018 Фракция ЛДПР в Алтайском краевом законодательном Собрании будет до конца сопротивляться перестройке пенсионной системы. Об этом сообщил лидер фракции Владимир Семёнов. По его словам, будут ли справляться со своими обязанностями все пожилые люди — большой вопрос. «Для Алтайского края эта реформа совершенно неприемлема. Половина его населения живет и работает в селе. Одно дело — уходить на седьмом десятке офисному сотруднику, и совсем другое — доярке или скотнику. Так что ЛДПР будет до конца сопротивляться принятию нового пенсионного закона. Если же большинством голосов проект «продавят», то наша партия будет настаивать на поправках», — заявил Владимир Семенов.

12:20 19.07.2018 Тем не менее, с коммунистами Жириновский согласен в том, что власть «в очередной раз обманула» народ.

12:21 19.07.2018 «Одну цифру считают за год, другую — за восемь лет, повышение пенсионного возраста. Чтобы оправдать — берут за год, чтобы критиковать — за восемь лет потери считают. Так нельзя!» — заявил Жириновский.

12:22 19.07.2018 Наркоманов, проституток и алкоголиков в России нету, настаивает Жириновский, комментируя вопрос одного из депутатов. «Сидят тут радикалы в зале, у них жизнь не сложилась, давайте и (испортим) в собственной стране», — закипает лидер ЛДПР.

12:24 19.07.2018 «Официальная средняя продолжительность жизни мужчин в Алтайском крае — все те же 65 лет. То есть сегодня мужчин Алтайского края по сути постараются лишить пенсии», — заявил сегодня в Барнауле барнаульский комсомолец Виктор Юркин, организовавший одиночный пикет у здания Пенсионного фонда Алтайского края.

12:26 19.07.2018 Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) сегодня, 19 июля, на пресс-конференции с журналистами высказал своё отношение к пенсионной реформе. «Я столкнулся с этой проблемой, будучи ещё депутатом Государственной думы. Помню, что ещё пять лет назад ежегодно принимались решения о пополнения Пенсионного фонда из государственного бюджета, что говорило о нехватке средств у фонда. Было видно, что эта сумма растёт из года в год. В моём понимании, это, прежде всего, экономическая проблема. Как мэра города меня не может не беспокоить социальный накал, сопровождающий такие решения. Он говорит о том, что реформу нужно принимать очень вдумчиво и, может быть, корректировать. Я очень надеюсь, что при принятии окончательного решения (а в весеннюю сессию оно принято не было) социальная напряжённость будет принята во внимание. Я считаю, что это очень важно, потому что мы все там (на пенсии) будем», — заявил Локоть.

12:26 19.07.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою позицию против пенсионного законопроекта, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. «Мы будем голосовать против закона. Почему? Мы проявляем солидарность с гражданами, которых обманула власть — от большевиков до Горбачева, Ельцина и сегодня», — сказал Жириновский. Читайте также: Жириновский: Против пенсионного закона — пусть сами копят

12:29 19.07.2018 К трибуне приглашают Андрея Исаева («Единая Россия»)

12:31 19.07.2018 «Мы обсуждаем самый острый закон. Правительство предложило изменить общественный договор… Прежде, чем говорить об изменении пенсионной системы, нужно ответить, сохранится ли пенсионная система вообще? Именно на этот вопрос и предложило ответить нам правительство», — заявил Исаев. По его мнению, фальстарта в агитации за повышение пенсионного возраста у правительства не было.

12:31 19.07.2018 Исаев возложил вину за проблемы пенсионной системы на коммунистов 50-х годов.

12:34 19.07.2018 «Если мы выступаем за сохранение сакральных цифр, введённых ещё Бисмарком в XIX веке, то что дальше будет происходить? Пособие будет какое-то количество лет индексироваться… но рано или поздно всё это кончится, и нам придётся сказать нынешнему поколению работающих, что все будут получать одинаково маленькое пособие! Будет получать половина взрослого населения страны, вторая половина — платить в виде взносов или налогов. Но тогда кроме пособия этого, от слова «подсобить», мы вам больше ничего не дадим! Тогда рассчитывайте на детей или работайте до гробовой доски!» — заявил Исаев.

12:35 19.07.2018 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не поддерживает пенсионный манёвр правительства. «Законопроект об увеличении пенсионного возраста я не поддерживаю. Пошли неправильным путем. Если речь идет о повышении пенсии, чем объясняют пенсионную реформу в правительстве, то выбранный для этого метод не совсем корректен», — заявил глава Приангарья, которого цитирует «Ирк.Ру».

12:36 19.07.2018 Комплексная работа по улучшению условий труда уже идёт — вносятся поправки в законопроекты, влияющие на социальный пакет и условий трудоустройства. Сегодня будет голосование по конвенции МОТ. «В этой конвенции сказано, что пенсия должна быть не ниже 40% заработка!» — говорит Исаев.

12:37 19.07.2018 На вопрос о сохранении пенсионной системы в России предложило ответить правительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «По сути правительство предложило новый общественный договор», — сказал Исаев, выступая на заседании Госдумы. Читайте также: Исаев: Предстоит широкое обсуждение пенсионной системы

12:38 19.07.2018 «Те, с кем был заключен старый общественный договор — в отношении них по части возраста договор выполнен… Но в одном, очень значимом мы договор не исполнили — они не стали получать достойную пенсию. И если мы откажемся от законопроекта сегодняшнего, то распишемся, что мы не будем выполнять эту важнейшую часть общественного договора!» — заявил Исаев.

12:38 19.07.2018 Исаев подчеркнул, что «Единая Россия» ответственная фракция, которая сегодня открыто проголосует за законопроект.

12:38 19.07.2018 К трибуне выходит Сергей Миронов («Справедливая Россия»).

12:39 19.07.2018 Законопроект не решит задачу повышения благосостояния пенсионеров. Он приведёт лишь к новым социальным рискам и противоречит целям, заявленным президентом. «Справедливая Россия» решительно против законопроекта.

12:40 19.07.2018 Продолжительность жизни — 72 года, — это достижение нашего здравоохранения лишь за счёт сокращения детской смертности, считает Миронов. При этом срок продолжительности на практике за последние 40 лет менялся достаточно мало.

12:41 19.07.2018 Реализация предложения правительства приведёт к нагрузке на здравоохранение. «Организм изнашивается, люди получают инвалидность и различного рода заболевания. Всё это надо будет оплачивать из бюджета. Экономии никакой не получится», — заявил Миронов.

12:41 19.07.2018 Повышение возраста на 8 лет женщинам — позор. «Они ждут пенсионного возраста, чтобы помочь семьям и нянчить внуков. На ней вся семья, готовка, дети!» — констатирует Миронов.

12:42 19.07.2018 Законопроект вызовет гарантированный всплеск безработицы. Работодатель всё равно найдёт способ выбросить на улицу пожилых людей, уверен он.

12:46 19.07.2018 90% граждан против реформы. О каком общественном договоре в таких условиях идёт речь, спрашивает Миронов. Никаких моральных и научных оснований для принятия законопроекта попросту нет, уверен он. Проблему решать нужно, но совершенно иным путём: упростить расчёт пенсий (влияют стаж, заработок согласно конвенции, условия труда), внедрение прогрессивной шкалы взносов в зависимости от уровня доходов, борьба с теневой экономикой (не допускать компании-теневики к госзаказам и льготам).

12:47 19.07.2018 Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу на рынке труда. Уже сегодня люди предпенсионного возраста и молодежь испытывают особые трудности с трудоустройством, считает исполняющий обязанности председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов. По его словам, «экономика России при декларируемой Правительством роботизации и информатизации процессов уменьшает, а не создает новые достойные рабочие места. Продолжительность жизни в России гораздо ниже, чем в странах с развитой экономикой (66 лет у мужчин, 71 год у женщин), ниже и средний возраст дожития после выхода на пенсию». Также лидер алтайских профсоюзов напомнил, что качество и доступность медицинских услуг и лекарственных препаратов находятся ещё на недостаточном уровне, это не позволит в ближайшей перспективе обеспечить продление жизни россиян. «Повышение пенсионного возраста усилит конкуренцию за рабочие места, поэтому работники будут вынуждены заключать трудовые договора на условиях работодателя, что снизит их социальную защищенность. Это усилит большинство социально­экономических проблем, приведет к социальному неравенству и напряженности», — заявил врио председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов. Принятие законопроектов о повышении пенсионного возраста граждан России профсоюза считают преждевременным и антиконституционным. «Мы требуем от президента, правительства и Федерального Собрания Российской Федерации не допустить повышения пенсионного возраста в России до решения главных социально­ экономических проблем в стране и обеспечения гражданам всех конституционных гарантий», — заявил лидер алтайских профсоюзных организаций.

12:48 19.07.2018 «Справедливая Россия» категорически возражает против принятие закона по повышению пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов в ходе обсуждения. «Принятие закона, безусловно, приведет к социальной напряженности, возникают очень серьезные социальные риски и подобный подход абсолютно противоположен той, которую заявил президент РФ в своих «майских» указах этого года», — сказал Миронов. Читайте также: Миронов видит социальные риски в новой пенсионной системе

12:48 19.07.2018 «Правительство предлагает простой, бухгалтерский подход к этой очень сложной социальной и политической проблеме», — заявил Миронов.

12:49 19.07.2018 Заключительное слово — Максиму Топилину.

12:49 19.07.2018 «Оренбургское региональное отделение категорически против повышения пенсионного возраста! Коммунисты организуют митинг против пенсионной реформы. Он пройдёт 28 июля в Оренбурге. Собираем подписи против реформы. Однозначно считаем данную реформу отказом от важнейших социальных обязательств, особенно учитывая продолжительность жизни мужчин в области — 67 лет», — отметил лидер фракции КПРФ заксобрания Оренбуржья и первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин.

12:50 19.07.2018 «Иного варианта для того, чтобы обеспечить выход на другие параметры индексации, просто не существует», — настаивает Топилин. Другие предложения докладчиков о привлечении средств из ФНБ и других источников, убрать регрессивную шкалу — всё это несостоятельно, поскольку речь идёт о сохранении страхового принципа пенсионной системы без зависимости от других источников.

12:51 19.07.2018 «Есть планка отсечения. Дальше — ресурс для накопительных пенсий», — подчеркнул министр.

12:51 19.07.2018 «Повышение пенсионного возраста — фактор ужесточения социально-экономического курса и дестабилизации обстановки в стране. Люди ждали от власти совсем не этого. Они надеялись на усиление социальной политики, а не на очередную обдираловку и урезание обязательств государства перед народом», — считает первый секретарь Карымского отделения КПРФ (Забайкальский край) Сергей Климентьев.

12:54 19.07.2018 Теперь к трибуне выходит с завершающим словом Ярослав Нилов. «Каждый по-своему прав, но повышать пенсионный возраст, наверное, надо. Растёт количество нетрудоспособного население и отношение 1:2, приведёт к тому, что система полноценно работать не сможет», — указывает он.

12:55 19.07.2018 Льготное право выхода на пенсию должно быть сохранено учителям и врачам. С такой инициативой выступил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»). Кроме того, по его мнению, донской парламент предлагает переход на новые сроки выхода на пенсию сделать более плавным. Ищенко считает, что повышение пенсионного возраста должно проходить с шагом в полгода, что позволит удлинить сроки адаптации к новым условиям. «Это болезненные вопросы, которые касаются большого числа бюджетников, и мы считаем, что эти предложения должны быть рассмотрены в ходе обсуждения пакета законопроекта ко второму чтению. Мы считаем важным внесение таких поправок в федеральное законодательство, которые бы установили, с одной стороны, гарантии трудоустройства и работы для людей предпенсионного возраста, а с другой стороны, поощряли работодателей, которые квотируют рабочие места для этой категории граждан. То есть, есть предложение либо освобождать, либо предоставлять льготы по уплате взносов в пенсионный фонд и другие социальные фонды», — отметил спикер регионального парламента. По словам Ищенко, людям, желающим сменить профессию, необходимо предоставить возможность пройти переобучение за счет бюджетных средств. Читайте подробнее: «Пенсионный возраст учителей и врачей должен быть сохранён»

13:02 19.07.2018 Володин заявляет, что никто сегодня в зале не сказал об альтернативе — никто не назвал ни Китай, ни другую страну, где пошли по другому пути. Потому что такого решения для России просто нет. А двигаться по китайскому пути нельзя, потому что там пенсия действует лишь для выборочных групп населения. Потому там действуют большие инвестиционные проекты, потому что там низкая социальная нагрузка. Спикер призывает поддержать процедуру и не саботировать её — по регламенту голосовать «за».

13:02 19.07.2018 «Те, кто высказался против того, чтобы мы обсуждали этот вопрос — мы сами-то чего хотим? Ответственных решений? Давайте принимать их», — заявил Володин.

13:04 19.07.2018 Правительственный законопроект о проведении в РФ пенсионной реформы в части увеличения пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Речь идет об инициативе, согласно которой с 2019 года пенсионный возраст граждан PФ будет поэтапно расти. Так, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию не в 60 лет, как сегодня, а в 65 лет. Пенсионный возраст для женщин предлагается поднять более значительно — с 55 до 63 лет. Он должен достигнуть таких показателей к 2034 году. Подробности в материале: Законопроект о пенсионном возрасте прошел I чтение Госдумы

13:04 19.07.2018 Выступает Сергей Иванов (ЛДПР): он говорит о референдуме о пенсионном возрасте. Многие люди слабо представляют характер «пенсионного манёвра», многие думают, что на 12 тыс. повысят зарплату. Поэтому законопроект нужно вынести на широкое общественное обсуждение.

13:05 19.07.2018 Нилов добавляет по регламенту Госдумы: можно принять о референдуме решение после первого чтения. Но пока в первом чтении закон не принят, потому юридически это неверно.

13:05 19.07.2018 Госдума приняла постановление за основу. 327 депутатов проголосовали «за», 102 — против, 1 парламентарий воздержался. Обсуждаются поправки в проект постановления палаты.

13:05 19.07.2018 Володин просит определиться: принимаем ли закон в первом чтении? Вывешивается ли законопроект на сайте для ознакомления гражданами?

13:07 19.07.2018 Власть может согласиться на проведение общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, чтобы избежать массовых уличных протестов, считает лидер петербургской организации КПРФ, депутат Заксобрания Петербурга Ольга Ходунова. Читайте также: КПРФ продолжит попытки инициировать референдум о пенсионной реформе

13:08 19.07.2018 Смолин просит в сентябре 2018 года провести парламентские слушания о законопроекте: «Нужно по максимуму услышать мнения с одной стороны и улучшить ко второму чтению, насколько это возможно».

13:09 19.07.2018 Нилов: 24 сентября заканчивается срок внесения поправок, потому некорректно вносить такое предложение. Однако обсуждение законопроекта проходит и так предельно демократично, подчеркнул он.

13:11 19.07.2018 Володин заявил, что законопроект будет разослан во все субъекты РФ, а также увеличен срок обсуждения его, чтобы все субъекты выразили свою точку зрения. «Но как так многие ушли в отпуска, то мы сейчас увеличиваем время на поправки, и это время у заксобраний будет», — указал Володин.

13:12 19.07.2018 Предложение Смолина отменяется — все проголосовали против инициативы.

13:14 19.07.2018 Смолин: Шеин и Топилин расходятся даже в расчётах результатов. Если бы мы могли рассмотреть их расчёты, то могли бы разобраться, кто ближе к истине. Володин попросил Топилина предоставить расчёты о рисках, тем более, что Топилин ссылался на материалы Шеина в своём выступлении. Смолин согласен.

13:15 19.07.2018 Законопроект принят в первом чтении. Инициативу поддержали 328 депутатов, 104 против, воздержались 0. Всего в голосовании участвовали 432 депутата.

13:18 19.07.2018 Замглавы Минтруда Андрей Пудов выступает по вопросу о ратификации конвенции МОТ.

13:18 19.07.2018 «Реформа назрела <…> Если ничего не делать, то мы скоро даже не сможем проиндексировать пенсии на уровень инфляции», — говорит лидер фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко. Читайте также: «Повышение пенсионного возраста — наименее болезненная мера»

13:21 19.07.2018 Проект федерального закона предусматривает ратификацию семи разделов конвенции: применительно к бесплатному здравоохранению, обеспечениям по болезни, материнству, обеспечению по старости и инвалидности, потере кормильца. И, главное, пенсионные выплаты в 40% от заработка. «РФ сможет в долгосрочной перспективе обеспечить выплаты на требуемом конвенцией уровне», — заявил Пудов.

13:23 19.07.2018 Выступает Ольга Павлова («Единая Россия») в качестве содокладчика. По её словам, за последние годы РФ ратифицировала значительное число положении Международной организации труда и обогнала многие страные, такие как Словакия и Греция. Однако до сих пор ратифицировались только положения в сфере трудовых отношений.

13:28 19.07.2018 «Нормы законодательства в целом соответствуют разделам указанных разделов конвенции», — заявила она.

13:35 19.07.2018 Смолин: какие разделы не будут ратифицированы и почему? Семь и девяти ратифицируются, поясняет Пудов: по пособию по безработице не будет принято и по материнскому капиталу. Однако Смолин усмотрел, что решение принято по иному пункту: по семейным отчислениям. Пудов поправился: это так, однако данный вопрос лежит в компетенции субъекта РФ, потому он и не принимается.

13:38 19.07.2018 Во Владимирской области, которая оказалась в числе тех регионов, которые так и не направили отзыв на законопроект в Госдуму, депутаты Заксобрания обсуждать важный для своих избирателей документ не спешат: ближайшее заседание назначено на 25 июля, вопроса в повестке нет. Читайте подробнее: Владимирские депутаты не спешат обсуждать повышение пенсионного возраста

13:41 19.07.2018 По некоторым экспертным подсчетам, повышение пенсионного возраста создаст избыточное давление на рынок труда в виде 15 млн граждан, которым нужно будет искать работу, заявил ИА REGNUM лидер профсоюза медработников «Действие», член Совета конфедерации труда России Андрей Коновал. По мнению Коновала, текущая ситуация на рынке труда противоречит законопроекту «Бизнес стремится к автоматизации, и тенденция из года в год по стране говорит о том, что рабочие места сокращаются, их количество не растет. У нас нет проблемы с недостатком рабочей силы, у нас есть проблема с рабочими местами для граждан», — отметил он. По словам Коновала, в первую это ударит по людям старшего поколения, которых лишат пенсионного статуса и которым уже сегодня сложно найти работу в современных меняющихся условиях. «Пострадают не только люди старшего возраста, часть людей будет стремиться на своих рабочих местах закрепиться, эти места не будут освобождаться для молодых, для людей среднего возраста. У работодателя появится возможность снижать или замораживать рост заработной платы, это, в свою очередь, ударит по размеру пенсионных отчислений. Ситуация на рынке труда противоречит этому законопроекту, он не то, что не оправдывается этой ситуацией, а нанесёт вред», — заявил Андрей Коновал.

13:42 19.07.2018 Алексей Диденко (ЛДПР) критикует принципы повышения пенсионного возраста, указывая, что правительство не называется серьёзным реформированием пенсионной системы, а просто в бухглатерском стиле пытается снижать издержки фонда.

13:44 19.07.2018 Читайте также: Госдума до 24 сентября ждет позиции регионов по пенсионной системе

13:46 19.07.2018 «Справедливая Россия» намерена поддержать конвенцию МОТ о минимальных нормах соцобеспечения, заверил депутат Олег Шеин. При этом он не считает, что документ может полноценно регулировать отношения между трудом и капиталом. Депутат указал на то, что страны принимают дополнительные документы, направленные в том числе на защиту прав трудящихся.

13:51 19.07.2018 Сахалин за считанную пятилетку смог избавиться из-под демографического кризиса и обеспечить воспроизводство населения за счёт бюджетных трат по социальным программам. Для России это потребует значительных средств (1,5 трлн), однако это всё ещё в семь раз меньше, чем сумма льгот для крупных российских компаний, которые им выдаёт правительство, говорит Шеин.

13:53 19.07.2018 Вышел Андрей Исаев («Единая Россия») и указал, что руководство СССР не решалось ратифицировать конвенцию, в отличие от современного российского руководства.

13:54 19.07.2018 «Для громадного большинства людей смысл этого будет заключаться в одном — мы берём на себя обязательство восполнять 40% утраченного заработка в пенсиях. Мы не можем обманывать Международную организацию труда и тем более наших граждан», — заявил он.

13:54 19.07.2018 По мнению руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгения Бессонова, «с принятием документа усложнится ситуация в сфере трудоустройства населения». "Это не реформа, это вопрос выживания жителей Ростовской области», — подчеркнул народный избранник.

13:58 19.07.2018 Николай Коломейцев («КПРФ»), в свою очередь, указывает, что национальное государство имеет право приостанавливать и уменьшать обеспечение, которое будет касаться именно работающих пенсионеров. «Насколько правомочны наши опасения по поводу упразднения пенсий для работающих пенсионеров?», — указал он. А также добавил, что текст на английском и французском не совпадает с переводом на русском.

13:59 19.07.2018 В непринятии двух пунктов конвенции депутат усмотрел признак невозможности правительства учесть объёмы теневой экономики. КПРФ готова принять конвенцию, но после разъяснения указанных пунктов.

14:00 19.07.2018 «Мы за то, что пенсионную систему надо менять, но мы должны отработать все вопросы, чтобы 90% людей, которые говорят «нет», сказали «да». Надо поставить во главу угла интересы граждан Российской Федерации и интересы жителей Ростовской области. Когда хотя бы 60% граждан нам скажут «да, мы согласны» — можно принимать закон. Но для этого надо сделать, чтобы мы достигли определенного возраста, достигли определенного уровня заработной платы и достигли социально-экономической стабильности», — подчеркнул руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксе Ростовской области Сергей Косинов.

14:01 19.07.2018 Выступающий за трибуной Даниил Бессарабов («Единая Россия») считает, что претензии по поводу частичной ратификации конвенции неоправданны — наоборот, это большое преимущество, что есть возможность принимать её поэтапно.

14:04 19.07.2018 Цель повышения пенсионного возраста в России заключается в том, чтобы «ограбить граждан». Об этом заявил депутат от «Яблока» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. «Нет никаких объективных причин для этого людоедского решения. Есть только одна субъективная причина: желание в очередной раз нагло, цинично и беззастенчиво ограбить граждан», — считает петербургский парламентарий.

14:04 19.07.2018 «Наша позиция не изменилась — профсоюзы категорически против этой реформы в таком виде», — сказала ИА REGNUM начальник отдела организационной работы и развития профсоюзного движения Федерации профсоюзов Орловской области Ангелина Пиксаева, добавив, что позиция профсоюзов властям хорошо известна — письма были направлены в облсовет, а также всем депутатам Госдумы от региона. «Прежде чем реализовывать изменения и внедрять пенсионную реформу, нужно создать рабочие места, вывести организации из «серых» схем оплаты труда, ввести дифференцированный подход к уплате подоходного налога, надо думать об улучшении здравоохранения — смертность на территории Орловской области остается достаточно высокой, особенно среди мужчин, повышать зарплаты», — подчеркнула представитель профсоюзов.

14:05 19.07.2018 Валерий Гартунг («Справедливая Россия») указывает, что требования по семейному обеспечению конвенции незначительны, но тем не менее принимать их не хотят. При этом он указал, что пункт про 40% обеспечения от зарплаты совершенно не вытекает из текста документа. «Хотелось бы, чтобы эти вопросы были сняты ко второму чтению. Что-то лучше, чем ничего, но давайте проявим ясность и эти разделы тоже сюда включим!», — заявил он.

14:07 19.07.2018 Госдума ратифицировала Конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения на пленарном заседании 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM. Конвенция была приняла в 1952 году в Женеве и с тех пор к ней присоединились порядка 55 стран. Документ устанавливает новые правила расчета пенсии. Так, согласно Конвенции, коэффициент замещения утраченного заработка при выходе на пенсию должен достигать 40%. Формулу выплаты правительство обсуждает. Об этом: Госдума ратифицировала конвенцию МОТ о нормах соцобеспечения

14:08 19.07.2018 Сергей Неверов обвинил депутатов, выступивших против конвенции, в том, что они не хотят привязки пенсий к уровню 40% от зарплат. Тем не менее, ратификация конвенции МОТ принята единогласно в первом чтении.

14:10 19.07.2018 Александр Шерин (ЛДПР) сообщил, что Жириновского на голосовании по конвенции не было, потому что он общается с гражданами по поводу принятия решения о пенсионном возрасте. Сергей Иванов, в свою очередь, заметил, что некоторые депутаты голосовали за своих отсутствовавших на местах коллег.

14:11 19.07.2018 Перед голосованием по конвенции МОТ руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов зафиксировал, что при голосовании в зале заседания отсутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

14:14 19.07.2018 «Выражаю категорическое несогласие с планами правительства РФ и Госдумы повысить пенсионный возраст для граждан России. Полагаю, что для решения проблемы наполнения бюджета нужно заниматься развитием экономики страны и эффективно бороться с коррупцией, а не ущемлять социальные права граждан. Считаю установленный в настоящее время пенсионный возраст (55 лет для женщин, 60 — для мужчин, прим. ИА REGNUM ) оптимальным и оправданным. Нельзя заставлять пожилых людей, большинство из которых в нашей стране имеет проблемы со здоровьем, работать в обязательном порядке до гробовой доски», — считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. «Изменение пенсионного возраста — дело всенародное», подчёркивает он, добавляя, что «такое решение может быть принято только на всенародном референдуме». «Омская область стала одним из флагманов протеста против пенсионной реформы в России. Ведь именно в Омской области митинг против повышения пенсионного возраста 1 июля поражал своей многочисленностью. Митинговать вышли порядка 4,5 тыс. человек», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

14:17 19.07.2018 Руководитель фракции ЛДПР законодательного собрания Оренбургской области Оксана Набатчикова отметила: «Работая напрямую с людьми, точно знаю, что большинство, как и я, категорически против повышения пенсионного возраста. Люди возмущены и разочарованы. Им нужно повышение доходов и рабочие места, а им вместо этого предлагают повысить пенсионный возраст, или фактически лишить пенсии. Создание иллюзии поддержки данного законопроекта и его навязывание никак не решит накопившиеся проблемы в стране, а только усилит неодобрение власти. Повышение пенсионного возраста при сегодняшнем качестве жизни, уровне доходов, уровне здравоохранения и с учётом отсутствия рабочих мест приведёт к тому, что пенсии будут получать единицы, а значит, население окончательно демотивируют платить в Пенсионный фонд. Уверена, это не последняя реформа, но сегодня день — переломный».

14:32 19.07.2018 Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, представляющая Крым, проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе. «Депутатам от ЕР Сергей Железняк, Сергей Шаргунов и Наталия Поклонская — мой большой респект. Они в той или иной форме, но нашли в себе силы сказать «нет» «пенсионной реформе» уже на её старте», — написал на своей странице в Facebook политолог Максим Жаров.

14:33 19.07.2018 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает гражданам дать возможность самим выбирать возраст выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. «Давайте предложим гражданам самостоятельно определять время выхода на пенсию. То есть, мужчина, начиная с 60 до 65 лет, может в любое время выйти на пенсию, женщина — с 55 до 63 лет, по желанию», — сказал Миронов. Читайте также: Миронов предлагает гражданам выбрать время выхода на пенсию

14:47 19.07.2018 При голосовании по законопроекту о пенсионной реформе один депутат Госдумы от «Единой России» выступил против — экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Кроме того, восемь депутатов из «Единой России» не принимали участия в заседании: Сергей Железняк (на больничном, утверждают в партии), Вячеслав Фетисов (в командировке), Виктор Игнатов (отгул по семейным обстоятельствам), Виталий Милонов (аналогично), Николай Борцов (на больничном), Григорий Балыхин (на больничном), Дмитрий Юрков (на больничном) и Олег Колесников (на больничном).

14:47 19.07.2018 «Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу. Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция «Единая Россия» даёт возможность принимать решение демократично. Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но, к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и надеюсь, они будут приняты и учтены», — сказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская журналистам после заседания парламента, на котором обсуждался проект пенсионной реформы.

15:01 19.07.2018 Руководство «Единой России» заявляло о консолидированной поддержке правительственного законопроекта о пенсионной системе. Однако при голосовании по законопроекту о пенсионной реформе один депутат Госдумы от «Единой России» выступил против — экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Кроме того, восемь депутатов из «Единой России» не принимали участия в заседании: Сергей Железняк (на больничном, утверждают в партии), Вячеслав Фетисов (в командировке), Виктор Игнатов (отгул по семейным обстоятельствам), Виталий Милонов (аналогично), Николай Борцов (на больничном), Григорий Балыхин (на больничном), Дмитрий Юрков (на больничном) и Олег Колесников (на больничном). Вся фракция КПРФ консолидированно проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе (42 депутата). В ЛДПР несмотря на заявления лидера Владимира Жириновского, из 39 депутатов проголосовали только 37. Не голосовали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и Юрий Волков. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявлял о том, что фракция против предлагаемых правительством изменений. Однако из 23 депутатов фракции нашелся один, который не голосовал — Вадим Белоусов. Всего законопроект поддержали 328 депутатов, 104 проголосовали против.

15:23 19.07.2018 Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») по уважительной причине отсутствовал на заседании палаты при обсуждении пенсионной реформы. «Я поддерживаю комплексные изменения, которые приведут к росту пенсий россиян», — заявил он петербургским журналистам в ответ на вопрос о его позиции по поводу повышения пенсионного возраста.

15:37 19.07.2018 Депутаты трех оппозиционных фракций проголосовали против принятия законопроекта о пенсионной реформе, предполагающего повышение пенсионного возраста в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Впрочем, по одному депутату из двух фракций не стали принимать участие в голосовании. Подробности в материале: Как голосовали депутаты Госдумы по проекту пенсионной системы

16:28 19.07.2018 Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев («Единая Россия»): «Прежде чем принимать это решение, нужно серьёзнейшим образом ответить на те предложения, которые поступили до принятия в первом чтении. И в первую очередь от профсоюзов. Нужно не только поднимать пенсионный возраст, а принципиально менять пенсионную систему, чтобы она работала для людей. Одновременно с повышением возраста, даже раньше этого решения, должны быть решены вопросы по повышению уровня заработной платы, от которой считается пенсия», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. По словам Михаила Антонцева, второй важный вопрос касается создания новых рабочих мест. «Пять лишних лет работать людям, это значит пять лет дополнительной трудности с трудоустройством, особенно в некоторых регионах, особенно среди молодежи. Третий вопрос: что у нас с накопительной частью? Она так и будет обязательной и неизвестно, когда и кому выплачиваемой? В будущем она должна быть только добровольной — это моя позиция. Всё это сформулировано в соответствующих предложениях, по которым нужно вести серьёзнейшим образом диалог депутатам Государственной думы, правительству, профсоюзом и другими активными профессиональными людьми, разбирающихся в данном вопросе. А сейчас может получиться так: приняли в первом чтении, а дальше народу не объяснили кому, зачем, как, в каком размере, какие сроки. Это вызовет безумное недовольство у людей, которое может переполнить чашу терпения. И это будут подогревать политические силы, безусловно. Не подыгрывая им, нужно серьёзно думать, как выполнить волю президента, который однозначно сказал: мы обязаны повысить уровень жизни населения, и в том числе повысить пенсию, которую получают люди, отдавшие свой труд на благо страны», — резюмировал депутат.

16:41 19.07.2018 «Несмотря на голосование в Госдуме сегодня, наша позиция не поменялась: мы выступаем категорически против пенсионной реформы, вся наша фракция придерживается этого мнения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат петербургского парламента от «Справедливой России» Надежда Тихонова. По ее словам, повышение пенсионного возраста «ухудшит положение всех», и эти изменения равноценны отъему у каждого мужчины более 800 тыс. рублей, а у женщины — 1,5 млн рублей собственных средств. «В связи с чемпионатом мира по футболу и летним сезоном сложно привлечь внимание граждан, но «эсеры» проводили митинги во всех городах, где в этом году проходят выборы, мы продолжим эту деятельность», — добавила Тихонова.

16:49 19.07.2018 Совет атаманов общественной организации «Союз казаков Дона» направили открытое письмо-обращение депутату Законодательного собрания Ростовской области Сергею Подусту. Новочеркасские казаки выступили категорически против пенсионной реформы. «Почему при принятии данного решения Вы не посчитались с мнением жителей города Новочеркасска? Мы открыто заявляем, что Вы не оправдали доверия своих избирателей и наплевали на мнение народа», — говорится в письме, опубликованном в интернете.

17:08 19.07.2018 Во фракции «Единая Россия» намерены разобраться, почему Наталья Поклонская голосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменении пенсионного законодательства, несмотря на решение «Единой России» о консолидированной поддержке правительственной инициативы, сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. Он не исключил, что депутат лишится поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

17:17 19.07.2018 Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от ЛДПР Олег Капитанов предлагает увязать возраст выхода на пенсию с числом воспитанных человеком детей, чтобы снизить число абортов. Об этом: В Петербурге предлагают использовать пенсионную реформу в борьбе с абортами

23:04 19.07.2018 Политолог Ярослав Игнатовский полагает, что законопроект о пенсионной системе принимается чрезмерно поспешно. «В таком варианте, когда его в срочном порядке пытаются провести именно сейчас, все это выглядит как настоящая провокация в отношении президента. Эта реформа ставит его в неудобное положение. Что сейчас должен сделать президент, откатить назад или поддержать? И то, и другое в определенном смысле бьет по его имиджу. Если он откатывает назад, его не поймет элита, которая уже развернулась в сторону поддержки. Если поддерживает, то бьет сам по себе, потому что он несколько раз говорил о том, что пока он будет у власти, пенсионный возраст подниматься не будет. Я считаю, что это в перспективе нескольких лет разрушает опору нашей государственности, ее опорой является президент и его рейтинг», — заявил эксперт. В отношении предложенных дополнений законопроекта Игнатовский отметил, что на его взгляд никаких особых смягчений не будет. «Все эти дополнения — попытки региональных депутатов не потерять лицо. Таким образом показать, что они что-то сделали, что-то предложили для того, чтобы некоторые группы граждан не пострадали. Поэтому чем больше определенного давления будет оказано, тем больше депутатов наберутся мужества и вспомнят, что они представляют интересы людей, которые за них голосовали, а не только интересы каких-то финансово — промышленных групп, которые за ними стояли или лоббистов, которые их туда поставили. Если они вспомнят об этом, будут знать, что им придется отвечать за то, как они голосовали, вот тогда может быть что-то изменится. Пусть берут пример с Поклонской и некоторых других депутатов из фракции «Единая Россия», которые в открытую выступили против законопроекта», — заключил политолог.

15:44 20.07.2018 Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»): «328 депутатов Госдумы проголосовали за преступный, антинародный закон. 328 депутатов «Единой России»! Закон, ухудшающий социальное положение наших граждан. Накануне звучали циничные заявления о том, что все региональные парламенты прислали в Госдуму положительные заключения. А как могло быть иначе, когда и в областных заксобраниях монополия «Единой России»?! Я не верю, что закон притерпит существенные изменения ко второму и третьему чтениям. Жаль, что мои коллеги не услышали мнение более 90% наших соотечественников, которые высказались категорически против этой пенсионной реформы. Мы продолжим свою борьбу против этого закона. Уведомления о проведении митингов против пенсионной реформы поданы от активистов регионального отделения партии «Справедливая Россия» в большинстве муниципалитетов Подмосковья. К сожалению, мы уже где-то получаем отказы в согласовании митингов. Где-то митинги согласованы и мы будем собирать подписи и призывать правительство отказаться от своей бесчеловечной затеи! Лично у меня, одна надежда-на то, что президент наложит вето на этот законопроект. Хотя, возможно, я идеалист».

18:13 20.07.2018 Президент Российской Федерации Владимир Путин развёрнуто высказался на тему повышения пенсионного возраста в стране. Об этом: Путин: В России ещё 10 лет можно не повышать пенсионный возраст

19:31 20.07.2018 Депутат Государственной думы от Сочинского округа Константин Затулин («Единая Россия») объяснил землякам, почему проголосовал за повышение пенсионного возраста, и почему пенсионная реформа сегодня необходима России. «Я убежден, что, к сожалению, все мыслимые объективные и субъективные причины не позволяют Российской Федерации продолжать откладывать пенсионную реформу, заводя в тупик нашу экономику. Нравится нам это или нет, работающая половина населения России не в состоянии вытянуть выплату достойных пенсий другой ее половине, уже вышедшей или выходящей на пенсию. Денег на это у Пенсионного фонда уже давно не хватает: если кто не знает, сообщаю, что 20% ежегодного государственного бюджета Российской Федерации сейчас идет на выплату пенсий. Это триллионы рублей. Но главное даже не это. По крайней мере, для меня. Главное в том, что наша страна ведет как никогда острую борьбу за свое независимое существование. Мы в войне. И хотя мы, слава Богу, не несем грандиозных прямых человеческих потерь, как в годы Великой Отечественной, накал и напряжение противостояния никак не меньше. В худших для нас внешних и внутренних условиях. Ситуация требует жертв от каждого из нас. Пенсионная реформа, как не обидно, является такой жертвой. Мне в этом году исполняется 60 лет, и на пенсию я не выйду». Читайте подробнее: Константин Затулин: Мы в войне. Пенсионная реформа необходима