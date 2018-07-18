Чита, 18 июля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Пока прокуратура Забайкалья проводит доследственные проверки, выясняя кто и по какой причине не предупредил жителей региона о предстоящем бедствии в связи с наводнением, местные синоптики, судя по тому, что опубликовано в новостях ИА «Чита.Ру» и газеты «Читинское обозрение», спешат оправдаться за отсутствие оперативного прогноза.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Смоленка

Начальник Читинского Гидрометцентра Лариса Бенькова так прямо и заявила: дело в нехватке гидропостов на реках Забайкальского края и финансирования.

«Ещё 5−6 июля мы давали неблагоприятный прогноз, что по краю ожидаются затяжные, сильные дождь, ливни, и это может привести к подъёму воды в реках и выход на пойму. Но такого аномального, стихийного подъёма никто не ждал», — заявила синоптик.

Между тем на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не удалось отыскать информацию о неблагоприятном прогнозе. Информирование о наводнении на сайте синоптиков начинается с информации, вообще не содержащей даты, и, судя по её содержанию, опубликована она уже после того, как наводнение уже началось.

Цитата с сайта pogoda-chita.ru Информирование о наводнении на сайте синоптиков Забайкалья начинается с информации, вообще не содержащей даты, и судя по её содержанию, опубликована она уже после того, как стихия начала буйствовать

Следующей по времени на сайте метеорологов была опубликована новость за 10 июля, когда 10 рек достигли отметки опасного явления. Тем не менее, Лариса Бенькова отметила, что недостаток финансирования за последние 30 лет привёл к тому, что из 160 наблюдательных гидропостов на реках края осталось только 60 работающих.

Цитата с сайта pogoda-chita.ru Порядок следования новостей на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до и после наводнения

«Гидропосты остались, в основном, на крупных реках Забайкальского края. Это значительно снизило возможности и оперативность прогнозирования. Например, на реке Шилка есть несколько постов, а на реке Кия — ни одного, а ведь именно она принесла больше ущерба», — пояснила Бенькова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первая информация о наводнении в Забайкальском крае появилась на сайте регионального ГУ МЧС 8 июля. Но, известив в 12:00 по местному времени, что из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня реки Талача и что подтопленными оказались восемь жилых домов жителей поселка Верх-Талача, спасатели поспешили успокоить граждан, заявив, что к 15:00 местного времени «наблюдается спад уровня воды, в домах воды нет».

Позднее (в 22:24 местного времени) на сайте забайкальских спасателей было заявлено, что из-за резкого подъема реки Кия подтопленными оказались 135 жилых домов в городе Шилка. Но даже после этого в МЧС предпочли ограничиться лишь ранее опубликованной «полезной информацией» — как вести себя при угрозе наводнения. Режим ЧС и регулярные предупреждения в регионе стали публиковать только 9 июля.

Тем временем известно, что причиной бедствия стали дожди, которые в течение месяца шли в регионе практически ежедневно. Вышедшие из берегов реки подтопили населённые пункты семи районов края, пострадали более пяти тысяч человек. Ущерб от смытых дорог, мостов, приусадебных участков, построек и затопленных жилых домов превысил один миллиард рублей.