Южно-Сахалинск, 18 июля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Топливный голод Сахалина, добывающего огромное количество нефти, похоже, перешел в хроническую стадию. Четвертый день без автомобильного топлива опять живет портовый город Холмск. На АЗС висят объявления, извещающие, что заправляться могут только служебные автомобили по ведомостям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бензин

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14 июля на АЗС города Холмска опять исчез АИ-92 и АИ-95. АИ-98 продавали по 50,8 рубля за литр. На некоторых заправках вообще в продаже было только дизельное топливо по 53 рубля за литр. Никаких объяснений ни от персонала АЗС, ни от городских властей люди не получили.

Позже горожанам пообещали, что бензин появится 17 июля. Но сегодня, 18 июля, ситуация на АЗС Холмска прежняя — бензина нет. Возможность заправиться сохранена пока только для скорой помощи, пожарных, полиции. Люди снимают АЗС на видео и отправляют губернатору Сахалина Олегу Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, на перебои с поставкой бензина, а также на его запредельную стоимость сахалинцы и курильчане жалуются с начала весны. Ровно месяц назад, 18 июня жители Холмска и Углегорска пожаловались, что не видели бензина на АЗС уже несколько недель. С начала марта по конец июня в совершенно бедственном положении пребывал курильский остров Кунашир — бензина на АЗС не было вообще, а частники, промышлявшие топливо в соседней Японии или во Владивостоке, продавали бензин не лучшего качества по 100 рублей за литр. Сахалинцы и курильчане уверены: дефицит топлива создается намеренно, чтобы измученные люди покупали его за любую цену.