Ульяновск, 18 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе визита в Ульяновскую область выразил заинтересованность в совместных проектах с регионом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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17 июля с рабочим визитом в Ульяновской области побывали глава Ростеха Сергей Чемезов, зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв. Вместе с губернатором региона Сергеем Морозовым они приняли участие в работе VII международного промышленного форума «Инженеры будущего», который проходит в эти дни в регионе.

Сергей Чемезов подчеркнул, что Ростех всегда готов к сотрудничеству с Ульяновской областью.

«Совсем недавно мы открыли здесь перинатальный центр и большая часть оборудования для него произведено у нас в России, прежде всего, на предприятиях Ростеха. Три года мы будем патронировать этот объект в рамках гарантийных обязательств», — сообщил он, подчеркнув, что Ростех планирует взаимодействовать с регионом и в сфере авиастроения.

«Что касается авиации, то здесь непаханое поле. Нам ещё работать вместе с регионом, создавать новые самолеты, потому что более 60−70% комплектующих для них делается на предприятиях Ростеха», — сказал глава госкорпорации.

Ulgov.ru На форуме «Инженеры будущего – 2018»

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Также он отметил динамику развития форума «Инженеры будущего» как мощной площадки для решения важнейших государственных задач. Отвечая на вопросы молодых инженеров, Сергей Чемезов констатировал, что значение форума с каждым годом растет. Его поддержал и Владимир Гутенёв, рассказав, что количество участников постоянно увеличивается.

«Все больше и больше людей приезжает — в этот раз чуть более 1500 человек. А начинали с 200−300 человек!» — сообщил руководитель Союзмаша.

Кроме того, в этот день федеральные гости обсудили вопросы промышленного потенциала Ульяновской области. Владимир Гутенев отметил достижения региона в создании благоприятной деловой среды.

«Я много езжу по стране и мне есть с чем сравнить. Важен бизнес-климат, созданный здесь благодаря Сергею Ивановичу (Морозову), который выбивает заказы для предприятий, входящих в государственный комплекс, но еще более важно создать такую среду, куда приходит зарубежный инвестор. Есть регионы, откуда они бегут, а есть те, куда приходят. Поэтому наличие мощной производственной базы и предприятий ОПК вкупе с хорошим бизнес-климатом не оставляет другого варианта, кроме как успешно выполненную программу диверсификации», — подчеркнул он.

Ulgov.ru Молодые инженеры с высокими гостями

Сергей Морозов, в свою очередь, отметил, что одного бизнес-климата мало — важен человеческий фактор.

«Мы недавно получили рейтинг трудоустройства выпускников из высших учебных заведений Ульяновской области, начиная от гуманитарных вузов, заканчивая техническим, классическим вузами — мы сегодня вошли в десятку вузов страны. И получив хорошее техническое образование, ребята не спешат уезжать из региона, зачем? Они найдут достойное место работы и здесь, рядом со своими родными и близкими, а предприятия им готовы создать оптимальные условия», — сказал глава региона.

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Отметим, форум «Инженеры будущего — 2018» начался в Ульяновской области 12 июля в спортивно-оздоровительном лагере «Садовка» и завершится 19 июля. На него съехались делегаты из 42 стран и более 50 регионов России — молодые специалисты, учёные, аспиранты и студенты технических специальностей.