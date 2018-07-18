Обнинск, Калужская область, 18 июля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Калужской области на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина наладили серийный выпуск ситалловых подложек для микросхем, которые ранее заказывались за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Фото пресс-службы «ОНПП «Технология» Продукция из Обнинска превышает по уровню качества иностранные аналоги.

По его словам, новая продукция обнинского предприятия характеризуется чистотой рабочей поверхности, превышающей показатели зарубежных аналогов, а за счёт согласованности коэффициентов термического расширения изделий и наносимых на неё пленок, качество микросхем станет ещё выше. Андрей Силкин отметил, что ОНПП «Технология» может полностью обеспечить спрос российских предприятий радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса на качественные микросхемы.

В настоящее время подтверждён заказ на выпуск первых 30 тыс. подложек для предприятий из Омска, Пензы и Санкт-Петербурга. При росте спроса на предприятии могут увеличить мощности до 100 тыс. ситаловых подложек в год.

«Несмотря на высокую востребованность, в России производство данной продукции отсутствовало. Решая правительственную задачу, мы не просто воссоздали технологию выпуска изделий советских времён, а подняли ключевые показатели на качественно новый уровень. Таким образом, один из этапов локализации производства радиоэлектронной продукции для ВПК на территории России можно считать завершенным», — заявил Андрей Силкин.

Напомним, ситалловые подложки предназначены для изготовления пленочных микросхем и изделий электроники. На подложках вытравливаются дорожки микросхемы, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система менеджмента качества Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Калужской области им. А. Г. Ромашина соответствует международному стандарту. Это подтвердили аудиторы компании Bureau Veritas. Экспертному анализу подверглась вся производственная цепочка — от управления закупками и разработки регламентирующей процесс производства продукции документации до планирования научной деятельности и реализации политики в области качества.