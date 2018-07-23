Углич, Ярославская область, 23 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Жюри конкурса «Точка на карте», который проходит в рамках XII международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе», представило шорт-лист. Из 2 тыс. заявок, присланных для участия в конкурсе, в список попали всего 45.

Елена Петрова
Номинация «Аэрофото». Петрова Елена, Село Парское

В этом году темой «Точки на карте» стала «Возможность будущего». Работы принимали в шести номинациях: «Проблемы современности», «Культура и традиции», «Человек», «Путешествия», «Аэрофото» и спецноминация «Это Кавказ».

«Несмотря на самый разный уровень присланных работ, есть очень сильные работы. Мне интересно было увидеть их с визуальной и содержательной точек зрения. Конечно, хочется, что бы авторы уделяли больше внимания не только редактированию серий, но названию, подписям, описаниям своих работ», — отметил куратор конкурса Валерий Мельников.

В шорт-лист номинации «Проблемы современности» вошли серии:

  • «Свет, который внутри» Дарьи Асланян
  • Boys Татьяны Бондаревой
  • «История Талая» Павла Волкова
  • LORDS OF THE GUNS Эдуарда Корниенко
  • «Ольга» Ксении Сидоровой
  • «Наши люди» Марии Трапезниковой

За первенство в номинации «Культура и традиции» поборются серии фотографий:

  • «Другая реальность» Павла Волкова
  • «Новая жизнь для Марии» Алены Кардаш
  • «Корни сердца вместе» Валентина Сидоренко
  • «Железка» Сергея Строителева
  • «Сезоны Веры» Татьяны Ткачевой
  • «Урал Мари. Народный Костюм» Федора Телкова

В номинации «Человек» соревнуются одиночные фотографии. В шорт-лист попали работы:

  • «Приходской священник города Мари-Турек в республике Марий Эл» Владимира Кривцова
  • «Сёстры с. Веселоярск, Алтайский край» Юлии Кононенко
  • «Ирина Павлушенко, 84 года — одна из первых переселенок, приехавших после войны в Калининградскую область на Балтийскую Косу» Сергея Строителева
  • «Про любовь. Ярославская область» Натальи Хомутовой

В шорт-лист номинации «Путешествия» попали фотографии:

  • «Внимательно» Татьяны Валько
  • «Торжок» Даниила Иванова
  • «Рыбак» Владимира Колмакова
  • «Ничто не вечно» Михаила Прохорова
  • «В старом порту» Сергея Шандина

Лучшими работами в номинации «Аэрофото» жюри признало:

  • «Спортсмены во время старта гонки на соревнованиях по зимнему кайтингу на льду Обского моря, Новосибирская область» Александра Кряжева
  • «Рыбаки» Алексея Мальгавко
  • «Тихоокеанское побережье, Камчатка» Алексея Матвеева
  • «Село Парское» Елены Петровой
  • «Дерево осенью. Саратовская область. Октябрь 2017» Руслана Шамукова
  • «Пентакль» Сергея Шандина

В спецноминации «Это Кавказ» за первое место будут сражаться:

  • «Утро в облаках. Кубачи, Дагестан, 2018» Анны Берналь
  • серия «Сакинат» Павла Волкова
  • «Дагестан. В ожидании праздника. Аул Чох» Максима Новикова
  • «Дорогами Дагестана» Сергея Суткового
  • серия «Конь лихой не имеет цены» Надежды Храмовой

Работы, которые вошли в полуфинал, и кадры, которые куратор отобрал для участия в выставке, покажут на фестивале «Фотопарад в Угличе» с 1 по 5 августа. Призовые места жюри определит на итоговой выставке очным голосованием. Среди победителей всех номинаций выберут гран-при. Призёров и победителя гран-при объявят 5 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля.