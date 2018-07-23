Углич, Ярославская область, 23 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Жюри конкурса «Точка на карте», который проходит в рамках XII международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе», представило шорт-лист. Из 2 тыс. заявок, присланных для участия в конкурсе, в список попали всего 45.

Елена Петрова Номинация «Аэрофото». Петрова Елена, Село Парское

В этом году темой «Точки на карте» стала «Возможность будущего». Работы принимали в шести номинациях: «Проблемы современности», «Культура и традиции», «Человек», «Путешествия», «Аэрофото» и спецноминация «Это Кавказ».

«Несмотря на самый разный уровень присланных работ, есть очень сильные работы. Мне интересно было увидеть их с визуальной и содержательной точек зрения. Конечно, хочется, что бы авторы уделяли больше внимания не только редактированию серий, но названию, подписям, описаниям своих работ», — отметил куратор конкурса Валерий Мельников.

В шорт-лист номинации «Проблемы современности» вошли серии:

«Свет, который внутри» Дарьи Асланян

Boys Татьяны Бондаревой

«История Талая» Павла Волкова

LORDS OF THE GUNS Эдуарда Корниенко

«Ольга» Ксении Сидоровой

«Наши люди» Марии Трапезниковой

За первенство в номинации «Культура и традиции» поборются серии фотографий:

«Другая реальность» Павла Волкова

«Новая жизнь для Марии» Алены Кардаш

«Корни сердца вместе» Валентина Сидоренко

«Железка» Сергея Строителева

«Сезоны Веры» Татьяны Ткачевой

«Урал Мари. Народный Костюм» Федора Телкова

В номинации «Человек» соревнуются одиночные фотографии. В шорт-лист попали работы:

«Приходской священник города Мари-Турек в республике Марий Эл» Владимира Кривцова

«Сёстры с. Веселоярск, Алтайский край» Юлии Кононенко

«Ирина Павлушенко, 84 года — одна из первых переселенок, приехавших после войны в Калининградскую область на Балтийскую Косу» Сергея Строителева

«Про любовь. Ярославская область» Натальи Хомутовой

В шорт-лист номинации «Путешествия» попали фотографии:

«Внимательно» Татьяны Валько

«Торжок» Даниила Иванова

«Рыбак» Владимира Колмакова

«Ничто не вечно» Михаила Прохорова

«В старом порту» Сергея Шандина

Лучшими работами в номинации «Аэрофото» жюри признало:

«Спортсмены во время старта гонки на соревнованиях по зимнему кайтингу на льду Обского моря, Новосибирская область» Александра Кряжева

«Рыбаки» Алексея Мальгавко

«Тихоокеанское побережье, Камчатка» Алексея Матвеева

«Село Парское» Елены Петровой

«Дерево осенью. Саратовская область. Октябрь 2017» Руслана Шамукова

«Пентакль» Сергея Шандина

В спецноминации «Это Кавказ» за первое место будут сражаться:

«Утро в облаках. Кубачи, Дагестан, 2018» Анны Берналь

серия «Сакинат» Павла Волкова

«Дагестан. В ожидании праздника. Аул Чох» Максима Новикова

«Дорогами Дагестана» Сергея Суткового

серия «Конь лихой не имеет цены» Надежды Храмовой

Работы, которые вошли в полуфинал, и кадры, которые куратор отобрал для участия в выставке, покажут на фестивале «Фотопарад в Угличе» с 1 по 5 августа. Призовые места жюри определит на итоговой выставке очным голосованием. Среди победителей всех номинаций выберут гран-при. Призёров и победителя гран-при объявят 5 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля.