В России стартовал II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Москва, 18 июля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Любителей и мастеров фотографии из разных уголков России и зарубежья приглашают принять участие во II Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», который стартовал во Всемирный день фотографа. Как сообщили ИА REGNUM в Федеральном агентстве по делам национальностей, уже с 23 июля и по 9 сентября желающие смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет.
Читайте также: Россия «феномен глобального масштаба» в лицах и формах
«Русская цивилизация» выходит за пределы России
Всего будет пять номинаций: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура» и «Народное творчество».
Представленные на конкурс работы будет оценивать жюри, в состав вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Как пояснил руководитель ФАДН России Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса, у этого мероприятия очень непростая, но интересная задача: «передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация».
«В прошлом году многим участникам — и фотографам с именем, и просто любителям — удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают», — добавил Баринов.
Напомним, в 2017 году, несмотря на свой дебют, фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран мира, в том числе Белоруссии, Украины, США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили.
Ранее по теме: Жюри фотоконкурса «Русская цивилизация» провело финальное заседание
Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.