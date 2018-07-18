Москва, 18 июля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. 17 июля рубль подешевел к доллару и слегка укрепился в паре с евро на фоне просадки единой валюты на Форексе. Удешевление нефти и оживление спроса на американскую валюту не оставили «деревянному» шансов, хотя, учитывая обстоятельства, ослабление рубля выглядело весьма сдержанным. По итогам сессии пара доллар/рубль финишировала в районе 50-дневной скользящей средней на отметке 62,45 руб. Евро/рубль закрылась на 72,80 руб. после рывка в район 73,30 руб. Об этом ИА REGNUM сообщил Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль выглядит довольно крепким, учитывая укрепление доллара по всему спектру рынка на международной арене, нефть, которая торгуется на 3-месячных минимумах и никак не может восстановиться, интервенции Минфина и итоги саммита Россия — США, который, по сути, оказался безрезультатным. К слову, из-за просадки котировок черного золота, которые за неделю обвалились на 10%, в следующем месяце ведомство может заметно урезать объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, что ослабит давление на рубль.

Что касается краткосрочных перспектив, для российской валюты преобладают понижательные риски. Доллар получил подпитку после вчерашнего выступления главы ФРС. Пауэлл попытался успокоить рынки, не придав особого веса текущей торговой политике США. Также он подтвердил готовность регулятора к дальнейшему ужесточению политики. Американская валюта ускорила подъем после выступления главы Центробанка и сохраняет преимущество на утренних торгах среды, что чревато открытием пары доллар/рубль небольшим гэпом вверх.

Нефть Brent продолжает торговаться вблизи минимумов середины апреля и вряд ли в ближайшее время сможет развить коррекцию, особенно если данные Минэнерго подтвердят рост запасов и укажут на возобновление роста добычи», — отметил он.