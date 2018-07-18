Москва, 18 июля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. На торгах 17 июля нефть сорта Brent продолжила дешеветь и обновила 3-месячные минимумы в районе 71,30. Несмотря на последующий откат и небольшой бычий уклон на утренних торгах в среду, в ближайшее время котировки едва ли смогут перейти к более устойчивой коррекции, так что говорить о том, что черное золото нащупало дно, пока рано. Об этом рассказал Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«За неделю Brent подешевела на 10%. Это результат резкой перемены настроений в сырьевом сегменте. Теперь игроки снова опасаются возвращения профицита предложения. Саудовская Аравия в прошлом месяце нарушила условия соглашения и заметно снизила свой уровень соблюдения квот. Более того, королевство уже подготовило дополнительные поставки для ряда клиентов в Азии, которые будут отгружены в августе. Таким образом, саудиты будут увеличивать добычу далее, как того хочет Трамп, критикующий картель за манипулирование рынком.

Причем со стороны США идет нарастающее давление на цены. Так, ранее котировки падали на агрессивных призывах к увеличению производства странами ОПЕК. Давление усилилось после сигналов о возможном смягчении условий для некоторых покупателей иранской нефти, которая в ноябре снова попадет под американские санкции. Теперь Минэнерго пророчит резкое увеличение сланцевой добычи в августе, что только усугубляет настроения на сырьевых площадках.

Brent дошла до отметки 71,30, где встретила поддержку, но так и не смогла восстановиться над уровнем 72. Это говорит о том, что медведи пока не планируют отдавать инициативу покупателям, которые господствовали на рынке до недавнего времени. Таким образом, не исключено, что до конца недели цены протестируют новые минимумы, если на рынок не придут значимые позитивные факторы», — считает эксперт.