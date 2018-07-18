Ярославль, 18 июля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. 17 июля на Ярославском судостроительном заводе спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Балаклава», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Спуск на воду судна

Корабль будет охранять государственную морскую границу и нести дозорную службу в прибрежной зоне.

В церемонии приняли участие генеральный директор ПАО «Ярославский судостроительный завод» Светлана Чекалова, представители конструкторского бюро, совета директоров предприятия, руководитель департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России Геннадий Медведев, заместитель руководителя службы — начальник управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Олег Колесник.

На спущенном на воду судне длиной 50 метров и шириной 9 метров установлено артиллерийское оружие — автоматные установки АК-630М, система управления стрельбой и радиотехническое оружие. Корабль обладает большой дальностью плавания и автономностью, улучшенными условиями жизнеобеспечения экипажа.

В настоящее время на Ярославском судостроительном заводе строится почти два десятка судов — буксиров, катеров на воздушной подушке, кораблей военного назначения, спасательных и водолазных катеров и других. Генеральный директор предприятия отметила, что завод готов к новым заказам.