Про Фому и Ерёму: за что похвалили чиновников тонущего Забайкалья
Чита, 18 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Судя по официальным сообщениям правительства Забайкальского края, чиновники всеми силами пытаются переключить внимание общественности с некоторых весьма неудобных вопросов, озвучиваемых пострадавшими от наводнения. К примеру, таких, как отсутствие заблаговременных уведомлений о надвигающемся бедствии и нехватка сил и средств для борьбы с паводком, о чём говорили многие из тех, кто находится в пунктах временного пребывания.
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Свидетельство тому — заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с участием начальника Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко.
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Казалось бы, главный сибирский спасатель, приехавший в затопленный регион, должен был оценить масштаб наводнения, проанализировать возможности своих подчинённых в борьбе со стихией и отреагировать на сигналы пострадавших, которые так и не дождались помощи. Возможно, что выводы об этом были сделаны, однако общественности по итогам работы комиссии была озвучена несколько другая информация.
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«Генерал Сергей Диденко отметил, что работа в регионе ведется организованно и слаженно, все службы эффективно взаимодействуют. По его словам, Забайкальский край — единственный из регионов в юрисдикции Сибирского регионального центра МЧС России, где наблюдается устойчивое снижение происшествий, гибели и травмирования людей на воде и пожарах», — заявлено в официальном сообщении регионального правительства.
Именно то, что Забайкалье — единственный субъект, у кого все эти показатели «в минусе» (снижение идет активное и устойчивое последние два года), стало поводом для похвалы губернатору края Наталье Ждановой, её команды и всей системы РСЧС.
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«Большое всем за это спасибо! 60−70 человек дополнительно спасенных людей по сравнению с каждым прошлым годом. Нет сомнения, что в сегодняшней чрезвычайно ситуации помощь организована эффективно и грамотно, это достойно уважения», — подчеркнул начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.
Более того, по данным ИА «Чита.ру», генерал попросил силовые ведомства реагировать на сообщения с жалобами на действия властей во время наводнения в регионе, добавив, что «наезды на власть должны быть наказаны».
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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Но несмотря на существенные подтопления в Шилкинском районе, сайт региональных спасателей вместо предупреждения о возможном бедствии на других территориях, ограничился лишь безобидным уведомлением «как вести себя во время паводка».
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Режим ЧС был введён лишь тогда, когда большая вода вплотную подступила к Чите. В результате наводнения подтоплены населённые пункты в семи районах края, уничтожены десятки мостов и дорог.
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Между тем в российском правительстве заявили, что наводнение в Забайкалье прогнозировалось, что позволило заблаговременно отселить 1972 человека, в том числе 402 ребёнка.
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