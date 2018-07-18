Дамаск, 18 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Обломки рухнувшего самолета с характерными для взрыва разрушениями обнаружены на северо-востоке Сирии, передает агентство Al-Masdar News.

Крушение

Место падения находится в провинции Эль-Хасака, примерно в 15 километрах от города Эш-Шаддад. Эта территория находится под контролем западной коалиции во главе с США и так называемых «Сирийских демократических сил».

В издании отмечают, что точный тип самолета и его принадлежность установить не удалось. Возможно, найденные обломки являются частями разрушенной баллистической ракеты MGM-140 ATACMS.

Ранее самолеты западной коалиции нанесли удары по населенным пунктам в Сирии.