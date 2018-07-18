Казань, 18 июля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Обанкроченный «Татфондбанк» из Казани пытается войти в реестр кредиторов застройщика крупного микрорайона «Казанский» в Краснодаре, который с декабря 2017 года находится под наблюдением в рамках банкротного иска. Требования на сумму свыше 53,27 млн рублей обеспечены залогом на три земельных участка общей площадью 43 559 кв. м, на которых в том числе и строится новый микрорайон. Первая инстанция притязания отклонила, но 24 июля 2018 года будет рассмотрена апелляционная жалоба ТФБ. Общий объём требований банка в банкротном деле ООО «Краснодар Девелопмент» превышает 1,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Напомним, ООО «Краснодар Девелопмент» является «дочерней компанией» некогда крупнейшего девелопера Татарии, а ныне банкрота с многомиллиардными долгами — ООО «Сувар Девелопмент». На сегодня «Сувар» находится под конкурсным производством, и сумма его долгов растёт ежемесячно.

Читайте также: Как разорялся крупнейший девелопер Татарии: «Сувару» продлили банкротство

Краснодарская «дочка», имеющая «прописку» в Казани, была создана в июле 2011 года, гендиректор — Игорь Стром, уставный капитал — 250,499 млн рублей. Стром числится владельцем ещё двух строительных компаний в Волгограде, которые были ликвидированы в 2011—2012 годах. Сама краснодарская компания выступила соучредителем ООО «Управляющая компания «Этажи», которая специализируется на управлении жилым фондом.

ООО «Краснодар Девелопмент» является застройщиком микрорайона «Казанский», который анонсирован как «один из самых масштабных проектов Краснодара». Под него определено 75 га. Объект строится поэтапно, и помимо домов в проекте — две школы, шесть детсадов и поликлиника.

Читайте также: Кубанскому застройщику микрорайона грозят банкротством из Казани

В ноябре 2017 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск от физлица с требованием обанкротить ООО, а в декабре к нему присоединился санируемый «Тимер банк» из Казани. Сумма претензий последнего превышала 607,8 млн рублей.

19 декабря 2017 года в отношении ООО было введено наблюдение сроком до 22 мая 2018 года. Обоснованными были признаны претензии первого истца на сумму чуть более 385 тыс. рублей. Это госпошлина, которую по решению суда от 2017 года застройщик должен был уплатить в пользу некоего гражданина, но в срок не сделал этого и поплатился иском о банкротстве. В феврале 2018 года департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края сообщил, что ООО является застройщиком 16-этажного дома, и по состоянию на октябрь 2017 года по нему заключен 151 договор долевого участия.

К первому собранию кредиторов в мае 2018 года размер долгов ООО составлял уже 4 761 224 663,39 рубля, но к тому моменту не были рассмотрены претензии «Татфондбанка» на 1 668 501 166,37 рубля. По ходатайству ТФБ собрание не состоялось — обеспечительными мерами суда было запрещено проводить его до рассмотрения претензий банка. Они на сегодня так и находятся в стадии рассмотрения.

Требования кредиторов продолжают поступать в суд, но их рассмотрение откладывается до момента, пока не будет осуществлен переход к следующему этапу банкротства, который идёт за наблюдением. За это время суд успел также отклонить требования участников строительства, которые просили передать им в собственность жилые помещения в многоквартирном доме.

Одним из ходатайств ТФБ потребовал признать требования в размере залоговой стоимости, равной 53 270 800 рублям, как обеспеченные залогом имущества должника по договору об ипотеке, а именно тремя земельными участками. Суд первой инстанции отклонил требования, но определение обжалуется, и 24 июля Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка.

Один из участков, который упоминает в своём ходатайстве ТФБ, по сведениям из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предназначен под 16-этажный дом микрорайона «Казанский». Его общая жилая площадь — 15,7 тыс. кв. м. Разрешение на ввод здания дано 30 июня 2018 года. Остальные два участка, заложенные у казанского банка-банкрота, также имеют целевое назначение — под многоэтажные жилые дома.