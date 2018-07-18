Казань, 18 июля, 2018, 05:55 — ИА Регнум. На два вакантных мандата в думе Казани, освободившихся после досрочного сложения полномочий депутатов, ушедших на новые места работы, заявились уже шесть человек. Самому молодому претенденту из тех, что подали документы в Центризбирком Татарии, в августе исполнится 29 лет. Трое заявителей являются самовыдвиженцами, а трое представлены партиями. Один из кандидатов от партии выдвигается в 16-й раз, ранее он принимал участие в избирательных кампаниях разного уровня в восьми регионах России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, 9 сентября 2018 года жителям Казани предстоит выбрать депутатов городской думы третьего созыва по Северному округу №1 и Арбузовскому округу №21.

Больше всего желающих на первый округ — заявления по нему подали четыре человека. В их числе — представитель «Справедливой России», заместитель директора ООО «Мойки Самообслуживания» 49-летний Андрей Голяшев. Он является совладельцем данной компании, а также аналогичной ей, но в Зеленодольске. Голяшев в 1994 году окончил Казанский государственный педагогический институт. В апреле 2018 года он был избран в совет регионального отделения справедливороссов.

ЛДПР в этой кампании представит 39-летний юрист ТСЖ «Белая бабочка» Алмаз Сабиров, который окончил в 2001 году Казанский государственный энергетический университет. Из открытых источников известно, что для Сабирова это будет седьмая избирательная кампания, в которой он участвует как кандидат начиная с 2014 года. Ранее он пробовал свои силы на выборах сельских поселений, депутатов Казанской городской думы третьего созыва (в 2015 году) и в Госсовет РТ. В последний дважды получал отказ в регистрации.

Партия «Коммунисты России» выдвинула своим кандидатом временно не работающего депутата Бирюлинского сельского поселения Высокогорского района Татарии Сергея Зайцева. Самый юный кандидат из представленных, которому в августе исполнится 29 лет, в 2014 году окончил Российский государственный торгово-экономический университет. Для него данные выборы также станут не первыми, а 16-ми. При этом свои силы Зайцев пробовал и в Госдуму РФ в 2016 году, и в Сахалинскую областную думу седьмого созыва в 2017 году, и в Законодательное собрания Кировской области шестого созыва в 2016 году, и в Ульяновскую городскую думу пятого созыва в 2015 году, а также пытался победить на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области шестого созыва в 2015 году, на выборах разного уровня в Татарии и много ещё в каких регионах России, включая Новосибирскую, Курганскую и Калужскую области.

Как самовыдвиженцы документы подали 49-летний главный врач республиканского наркологического диспансера в Казани Ильгиз Ахметзянов, временно не работающий житель Казани 31-летний Василий Ершов, о котором известно лишь то, что в 2009 году он окончил Казанский электротехникум связи, и заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» 36-летний Евгений Чекашов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой крупной избирательной кампанией осени в Татарии в 2018 году станут довыборы депутата в Госсовет РТ. На место сдавшего досрочно мандат в связи с переходом на пост министра здравоохранения Марата Садыкова претендуют шестеро.

Большая выборная гонка пройдёт в республике в 2019 году, тогда предстоит избирать весь Госсовет.

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