Нижний Новгород, 18 июля, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Скандальные результаты голосования за избрание совета директоров ПАО «ГАЗ», прошедшего в конце июня 2018 года, будут «пересмотрены». На 8 августа 2018 года назначено внеочередное общее собрание акционеров компании, на нижегородском заводе которой в декабре 2017 года заявил о предстоящем выдвижении на выборах Владимир Путин. В рамках собрания будет переизбран совет директоров, и в списке из 12 кандидатов вошедшего в состав руководящего органа по итогам июньского собрания бывшего губернатора, отправленного в отставку в конце сентября 2017 года, Валерия Шанцева уже нет, но есть не добравший голосов врио губернатора Глеб Никитин. Кандидатов предложили акционеры, которые владеют не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ГАЗ». Об этом сообщается в решении наблюдательного совета компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, на собрании акционеров в конце июня 2018 года при формировании нового совета директоров отставной губернатор Шанцев получил 27 980 415 голосов и существенно обогнал назначенного в конце сентября 2017 года Владимиром Путиным в качестве врио губернатора заместителя министра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина. Последнему было отдано всего 269 774 голоса. Подобный результат удивил в регионе многих. Депутат Госдумы РФ (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов тогда публично вопрошал, за что это экс-губернатор, а ныне гендиректор хоккейного клуба «Динамо» Валерий Шанцев удостоился такой чести.

«И это при том, что уже не имеет никакого отношения к нашей области. А до этого этот «заморский гость» так здесь наруководил, что ещё десятилетия будет аукаться, — заявил Александр Курдюмов на своей личной странице в соцсетях и удивился — за какие заслуги он получил такой пост на ГАЗе?»

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Тем более такой скандал оказался не нужен перед предстоящими выборами губернатора, которые пройдут 9 сентября 2018 года, и Глеб Никитин — основной претендент на победу в них.

«Заочно-негласное противостояние Глеба Никитина и Валерия Шанцева продолжается. Только месяц назад Шанцев был избран в совет директоров ГАЗа, а Никитин — бывший замминистра промышленности РФ — избраться не смог, причём проиграл с разгромным счётом. И вот сегодня — новость: Совет директоров будет распущен, и пройдёт новое голосование. Только теперь Шанцева даже не будет в списке кандидатов. А Никитин будет — и теперь он Шанцеву точно не проиграет», — пишет политический обозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях.

Действительно, в списке кандидатов в совет директоров Валерия Шанцева нет, а Глеб Никитин включен за номером десять. Всего из 12 претендентов избрать должны девятерых, в прошлый раз выбор предлагалось сделать из 15 человек. При этом в новом списке претендентов кроме Шанцева нет ещё двух победителей прошлого голосования — руководителя финансового блока «Группы ГАЗ» Марины Басовой и руководителя по правовым вопросам компании Александра Горлова.

Кроме формирования совета директоров на собрании акционеров планируется утвердить устав ПАО «ГАЗ» в новой редакции и положение о совете директоров.