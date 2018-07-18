Кишинёв, 18 июля, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон считает «очень важным», что в названии должности спецпредставителя президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдавией Дмитрия Козака не упомянуто Приднестровье. Об этом Додон заявил 17 июля по возвращении из Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Молдовы Игорь Додон

«Впервые назначен спецпредставитель президента России по Молдавии. Обращаю внимание: не по Приднестровью. Это очень важно для нас. Это означает, что Приднестровье не рассматривается отдельно от Молдавии. Мы единая страна», — сказал Додон.

Он добавил при этом, что одной из тем, которыми будет заниматься Козак, будет и молдавско-приднестровское урегулирование. По словам Додона, 2003 год, когда тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин сорвал подписание Меморандума Козака, был «годом, когда мы упустили реальный шанс урегулировать приднестровскую проблему». Но сейчас, уверен Додон, этот подход не актуален, потому что «многое изменилось и в Молдавии, и в регионе».

Вместе с тем президент Молдавии считает, что в ближайшее время может снова открыться «окно возможностей» для урегулирования конфликта. «Приднестровское урегулирование может быть историей успеха, которой желают и Россия, и США и ЕС», — уверен Додон. На это, по его словам, указывают последние события в диалоге между Россией и Западом, в том числе недавняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

ИА REGNUM напоминает, что предшественник Козака — Дмитрий Рогозин — совмещал должности спецпредставителя президента России по Приднестровью и сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Имя Дмитрия Козака в Молдавии и ПМР связано с планом 2003 года по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Документ предусматривал создание федеративного государства Молдавии и Приднестровья. В ноябре 2013 года тогдашний президент Молдавии Воронин под давлением Запада в последний момент сорвал подписание созданного по его же просьбе и уже парафированного им «Меморандума Козака».

В ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику — на еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».