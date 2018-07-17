Вашингтон, 18 июля, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Выводы американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году — верны, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями конгресса США, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры. Кремль

«Начну с заявления, что я всецело доверяю и поддерживаю американские замечательные разведывательные службы. И всегда доверял… Я скажу прямо — как я говорил уже много раз — я согласен с выводами нашей разведки о вмешательстве России в выборы в 2016 году», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нет оснований считать, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.