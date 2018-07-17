Москва, 18 июля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Заявления американской стороны о том, что задержанная гражданка России Мария Бутина — русская шпионка, являются проявлением абсурда и глупости, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Крики о задержании «русской шпионки» в США — полная глупость: её и не обвиняют в шпионаже. Бутиной вменяется в вину работа в качестве лоббиста интересов России в США, — написал Пушков. — Обвинение очень мутное: она, дескать, «посещала мероприятия с участием значимых политических фигур. Абсурд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бутина задержана в Вашингтоне 15 июля по обвинению в преступном сговоре. 17 июля ее арестовали.

По версии американской стороны, 29-летняя гражданка России якобы действовала как агент РФ на американской территории, «развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ».