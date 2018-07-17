Йошкар-Ола, 18 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание экс-мэру Йошкар-Олы Павлу Плотникову в виде лишения свободы сроком на 13 лет с лишением права занимать государственные должности в течение 10 лет, а также назначить штраф в размере 34 млн рублей. Оглашение приговора в отношении бывшего градоначальника назначено на 6 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Гособвинитель попросил признать Плотникова виновным по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), а также по ч. 4 и 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), сообщает «Интерфакс-Поволжье».

При этом от отбывания наказания по ст. 289 УК РФ предлагается бывшего чиновника освободить в связи с истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Александра Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

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Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации, Плотников предоставлял ООО льготы и преимущества, а также покровительствовал в другой форме.

Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Плотникова о получении взятки в виде трех гаражей.

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Согласно ст. 109 УПК РФ, предельный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев. 3 июня 2017 года с момента задержания Плотникова максимально возможный срок ареста истек. Адвокат Плотникова Игорь Комаров говорил, что 3 июня экс-мэр выйдет из СИЗО и «будет приходить в суд, защищать свои права и доказывать, что он ни в чем не виноват». Прокуратура настаивала на продлении срока содержания бывшего чиновника под стражей до 23 августа, однако коллегия Верховного суда республики отклонила апелляционное представление прокуратуры по делу экс-мэра. Сам чиновник заявлял, что с него сняты обвинения по шести из восьми эпизодов преступлений. Кроме обвинений предпринимателя Туруева, который осужден за организацию подготовки убийства экс-мэра, следствие не смогло получить никаких других доказательств вины бывшего градоначальника.

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При этом представители третьего следственного управления СКР, которое находится в Нижнем Новгороде, обратились с ходатайством о продлении срока ареста экс-мэра до 3 августа, и Нижегородский областной суд удовлетворил ходатайство.

1 августа Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Плотникова и материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, Павел Плотников руководил городом с октября 2014 года. В отношении мэра возбуждалось несколько уголовных дел, которые были закрыты в декабре 2014 года. В феврале 2015 года он вновь стал фигурантом уголовных дел. Плотникова обвиняли в превышении служебных полномочий, которое заключалось в принятии решений о передаче городских дорог на обслуживание в городское муниципальное унитарное предприятие «Город» в целях их сохранности и содержания, а также о продаже трех нежилых помещений на аукционе. Кроме того, весной того же года активно обсуждалась тема загадочного исчезновения Плотникова. Как выяснилось в дальнейшем, мэр исчез в связи с вероятностью покушения на убийство экс-чиновника. Его исчезновение помогло убийство предотвратить.