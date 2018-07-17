Саратов, 17 июля, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ликвидации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области. Указ главы государства опубликован сегодня, 17 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе сказано, что ЗАТО Шиханы ликвидируется с 1 января 2019 года. Для решения этих задач бюджету Саратовской области дополнительно выделены 33,2 млн рублей в 2019 году и 30,6 млн рублей — в 2020 году.

Напомним, ЗАТО Шиханы было создано в 1997 году президентом Борисом Ельциным. На этой территории расположен 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны России. Известно, что это главный НИИ в Вооруженных силах по проблемам радиационной, химической и биологической защиты.

Стоит отметить, что власти Великобритании, обвиняющие Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, считают, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым якобы были отравлены российские граждане, было произведено именно в ЗАТО Шиханы.