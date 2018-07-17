Лондон, 17 июля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне направило британским властям официальную ноту с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о возможной передаче США, другим союзникам или частным лицам сведений о ходе расследования по делу об отравлении в Солсбери. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Таким образом посольство отреагировало на публикацию в американском издании The New York Times, в которой сообщалось, что британские следователи подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери «действующих или бывших» сотрудников ГРУ.

В посольстве отметили, что их не удивила очередная публикация антироссийской направленности в момент саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, однако настороженность вызвал тот факт, что авторы статьи ссылаются на комментарии некоего «бывшего американского чиновника, знакомого с ходом следствия», хотя детали расследования старательно засекречивается британскими властями.

«Получается, что британские власти предоставили доступ к закрытой и крайне чувствительной информации частным лицам, не имеющим на то никаких полномочий и оснований», — подчеркнули в посольстве, напомнив, что Москва через официальные дипломатические каналы уже более четырёх месяцев не может добиться от Лондона сведений о ходе расследования и подключения к нему российских специалистов.

В диппредставительстве также обратили внимание, что подобного рода высказывания уже имели место ранее, и данными британского следствия оперировали бывший советский учёный Владимир Углев, якобы создавший «Новичок», и бывший командир полка химической защиты вооружённых сил Соединённого Королевства Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Сообщается, что в отношении Углева и де Бреттон-Гордона российская сторона направляла Лондону аналогичные ноты, но ответа на них так и не было получено.