Лондон, 17 июля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочь Юлию в начале марта 2018 года могла целая группа сообщников из шести человек, «ключевую позицию» в которой занимала женщина. Об этом сегодня, 17 июля, пишет Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление Скрипалей

Напомним, что власти Великобритании обвиняют в отравлении Скрипалей Российскую Федерацию. Утверждается, что отравили их сотрудники российской разведки. При этом никаких доказательств причастности России к этому делу нет.

Кроме того, в английском городе Эймсбери 4 июля отравились ещё два человека — Чарли Роули и Дон Стерджес. При этом Стерджес скончалась. Власти Великобритании утверждают, что отравившиеся в Эймсбери оказались под воздействием такого же вещества, которое якобы использовалось при отравлении Скрипалей. Речь идёт о нервно-паралитическом веществе типа «Новичок».

Следствие установило, что Стерджес отравилась в результате того, что обнаружила некий флакон от духов. Она вылила часть содержимого на себя, но во флаконе оказался «Новичок».

На основании того, что это был флакон от духов, британская полиция делает сомнительный вывод о том, что в отравлении Скрипалей ключевую роль играла женщина-офицер российский спецслужб.