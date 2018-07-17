Киев, 17 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. В распоряжении Федеральной службы безопасности России имеются внутренние документы миссии ОБСЕ в Донбассе, включая подробные досье участников миссии, сообщил 16 июля немецкий телеканал ARD.

СВ ДНР ОБСЕ в Донбассе

Немецкие журналисты утверждают, что кто-то из участников миссии передал российским разведчикам внутренние отчеты организации, данные о контактах заместителя главы специальной мониторинговой миссии Александра Хуга, а также досье на членов миссии. В досье указана информация о финансовом положении сотрудников ОБСЕ, о привычках, чертах их характеров, о склонности к алкоголизму и о предпочитаемых типах женщин.

Напомним, ранее ОБСЕ опровергли информацию о шпионаже в пользу Украины.

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Напомним, что именно телеканал ARD распространял ложную информацию о якобы существовании в России «государственной допинговой системы».