Москва, 17 июля, 2018, 21:09 — ИА Регнум. По традиции, 29 августа в одной из московских школ состоится встреча Министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой с родителями школьников.

Edu.gov.ru Общероссийское родительское собрание. 2016

Общение пройдёт в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны. В этот раз на связь с центральной площадкой в Москве выйдут 8 российских городов из шести федеральных округов. Благодаря онлайн-трансляции за Общероссийским родительским собранием следить можно будет из любой точки страны и мира.

Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на сайте http://edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях. Наиболее острые из них станут предметом обсуждения в ходе собрания.

Партнёром в организации и проведении Общероссийского родительского собрания выступает общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей», одним из стратегических направлений работы которой является родительское просвещение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийское родительское собрание — традиционная встреча в преддверии нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.

В 2017 году в адрес министра поступило более 3000 вопросов, большинство из которых касались нововведений в школьную программу, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, качества учебников. На встрече с министром обсуждались проблемы, связанные с инклюзивным образованием, работой медицинских кабинетов в школах, сборами денег с родителей, трудовым воспитанием, организацией детского отдыха, семейного образования. Наибольший интерес вызвало введение устной части единого государственного экзамена по русскому языку и перспективы появления обязательных экзаменов по иностранному языку и истории.