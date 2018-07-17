Харьков, Украина, 17 июля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. С 2014 по 2018 год Военно-медицинский клинический центр (ВМКЦ) северного региона в Харькове принял более 25 тыс. участников гражданской войны в Донбассе, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ВМКЦ Владимир Негодуйко 17 июля на официальной странице министерства обороны Украины.

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Более 5,5 тыс. боевиков поступили с боевыми травмами, еще 4 тыс. — с ранениями, а у остальных были диагностированы различные заболевания.

На данный момент в центре находится 45 боевиков, участвовавших в войне против Донбасса.

Напомним, по словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, небоевые потери украинской армии с начала гражданской войны составили 14 тыс. человек.

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