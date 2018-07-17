Киев, 17 июля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Украинские власти не пойдут на внесудебное урегулирование спора между компаниями «Нафтогаз» и «Газпром» по транзитному тарифу, заявил 17 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

«Попытка России договориться относительно внесудебного урегулирования дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдёт», — написал Климкин в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, украинская сторона намерена «следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву».

Отметим, что ранее сегодня коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что компания готова урегулировать спор с «Газпромом», если Россия и Германия остановят строительство газопровода «Северный поток-2».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, Москва готова продлить истекающий в 2019 году контракт с Киевом на транзит газа «в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».