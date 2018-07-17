Киев исключает внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома»
Киев, 17 июля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Украинские власти не пойдут на внесудебное урегулирование спора между компаниями «Нафтогаз» и «Газпром» по транзитному тарифу, заявил 17 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Попытка России договориться относительно внесудебного урегулирования дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдёт», — написал Климкин в своём микроблоге в Twitter.
По его словам, украинская сторона намерена «следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву».
Отметим, что ранее сегодня коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что компания готова урегулировать спор с «Газпромом», если Россия и Германия остановят строительство газопровода «Северный поток-2».
Накануне президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, Москва готова продлить истекающий в 2019 году контракт с Киевом на транзит газа «в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».