Ростов-на-Дону, 17 июля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. После массового отравления детей из Рязанской области, которые отправились в Ростовскую область на время летних каникул, детский оздоровительный лагерь «Дружба» проинспектируют. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 17 июля.

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Так, на Дон для проверки надлежащих условий отдыха школьников прибыли специалисты министерства социальной защиты Рязанской области, а также юрист регионального детского омбудсмена. Сколько продлится инспекция, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в больницах Ростовской области остаются десять детей из Рязанской области. Все они проходят динамическое наблюдение. Школьников выпишут из больницы по результатам проведённых анализов.

Напомним, из Рязани поездом «Москва-Кисловодск» отправились около 300 детей. Их сопровождали 23 человека, в том числе трёх медработника. Признаки пищевого отравления у пассажиров поезда появились после ужина в вагоне-ресторане.