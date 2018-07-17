Псков, 17 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 примут участие шесть кандидатов. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, сегодня, 17 июля, завершился этап регистрации.

Sobranie.pskov.ru Депутаты Псковского облсобрания

После проверки документов и подписей избирателей в поддержку претендентов на выборы зарегистрированы врач скорой помощи, депутат Псковской городской думы шестого созыва Артур Гайдук («Яблоко»); директор по строительству и перспективному развитию ООО «Монтажник наружных систем» Юрий Герасев (ЛДПР); директор ООО «Изборский парк» Роман Иванов (КПРФ); домохозяйка Елена Николаева («Партия роста»); генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева («Единая Россия») и врач анестезиолог-реаниматолог Псковской областной клинической больницы Зоя Шапошникова (партия «Родина»).

Индивидуальному предпринимателю Светлане Балабуст, выдвинутой на выборы от Трудовой партии России, отказано в регистрации, так как она представила недостаточное количество подписей в свою поддержку. Ещё один претендент — Игорь Иванов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — снял свою кандидатуру с выборов по собственному желанию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакантное место депутата в Псковском областном собрании образовалось в связи с досрочным сложением полномочий депутата Александра Братчикова, который в декабре 2017 года стал сити-менеджером Пскова.

Напомним, дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Всего в Псковской области пройдут 27 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора.