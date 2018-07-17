Москва, 17 июля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации назвала фамилии людей, которых ведомство планирует допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 июля, журналистам начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Master Steve Rapport Майкл Макфол

По его словам, российское надзорное ведомство готово отправить очередной запрос в США с просьбой допросить ряд американских граждан, сотрудников американских спецслужб и предпринимателей.

Среди тех, кого Генпрокуратура РФ хочет допросить по делу Браудера — бывший посол США в России Майкл Макфол. По словам Куренного, именно под руководством Макфола компилировались докладные записки в госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского.