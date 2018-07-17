Киев, 17 июля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Командование ВСУ занижает количество жертв украинского миномета «Молот», заявил депутат Верховной рады, главарь неонацистской банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 16 июля в эфире телеканала ZIK.

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По словам Билецкого, от взрывов минометов «Молот» за прошедший год погибли десятки боевиков ВСУ, но командование списывает подобные случаи на «вражеские обстрелы».

«Ситуация с «Молотами», она не одна, она наиболее ужасная. За год погиб уже не один десяток бойцов, я подчеркиваю, украинской армии. Есть случаи, я точно их знаю — я не собираюсь их озвучивать, но даю свое слово, что это так, что минометы взрывались на фронте и проводились как артиллерийский вражеский обстрел», — рассказал депутат.

Билецкий отметил, что вину производителя перекладывают на пострадавших людей.

Напомним, 6 июля на Ровенском полигоне произошел взрыв миномета «Молот», вследствие которого погибли 3 человека, 9 получили ранения. В министерстве обороны Украины поспешили обвинить в произошедшем солдат, поскольку производство «Молота» курирует депутат Верховной рады Сергей Пашинский, близкий к президенту Украины Петру Порошенко.

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