Киев, 17 июля, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут договориться о мире в Европе. В этом решении заинтересована Украина. Об этом на своей странице в Фейсбук отметил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Встреча Трамп-Путин. У многих есть ощущение тревоги, что наш вопрос могут решить без нас. Надеюсь, этого не произойдет. Президент Трамп сейчас на коне, американцы видят его экономические достижения, видят решительность в решении проблемы Северной Кореи. Трамп уверенно видит свой второй срок. Он поймал кураж, и может быть соблазн так же решительно попытаться с Путиным найти решение и о мире в Европе. Решение, которое нужно нашей стране», — написал Гриценко.

Он заявил, что Минские соглашения были навязаны Украине извне. При этом они не принесли мир.

«Украинскую власть Трамп, наверное, считает коррумпированной, неспособной проводить решительные реформы и неспособной держать слово. И при такой власти, решение действительно может приниматься другими игроками и затем навязываться нам к исполнению. Минск-1 и Минск-2 были навязаны Украине под давлением извне, но мира они нам не дали и, наверное, уже не дадут», — добавил Гриценко.

Политики также прогнозирует, что Украина сможет наладить отношения Россией после избрания нового президента.

«Трампу как политику нужен успех. Мир — это успех. Но мир нужен нам с вами больше! В то же время, ни Трампу, ни нам, прежде всего, не нужен еще один минский (или хельсинский) фальстарт. Нам всем нужен устойчивый мир на длительную перспективу, на достойных для Украины условиях. Такие договоренности возможны, и только тогда они будут выполнены надлежащим образом, когда власть в Украине будет пользоваться доверием, опираться на поддержку людей и держать слово. Произойдет это уже после президентских выборов, и тогда ни у кого из нас не будет опасений, что кто-то может решать важные для нас вопросы без нас», — пояснил Гриценко.

Как сообщалось, 16 июля в эфире программы «Свобода слова» на ICTV президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет защищать свою землю, даже если останется без международной поддержки.

«Мы готовы и будем защищать нашу землю, даже если останемся одни, без международной поддержки. Для этого мы продолжаем развивать армию, и приоритетом остаются Вооруженные силы Украины. Если мы будем опираться на наши национальные интересы, на наш народ, на нашу армию — мы победим», — сказал Порошенко.

Напомним, ранеероссийский президент Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Трампом о новых способах урегулирования украинского вопроса.