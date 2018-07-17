Москва, 17 июля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Люблинский районный суд Москвы огласил приговор одной из подельниц челябинки, которая пыталась продать девственность своей 13-летней дочери. Об этом пишут местные СМИ.

Гюстав Буланже. Рынок рабов. 1886

Сделка по продаже состоялась в январе. Челябинка и её подруга специально приехали в Москву, чтобы продать девственность девочки-подростка. Этому предшествовал поиск клиента. Помощь оказала третья гражданка, которая и получила свой срок заключения.

В качестве покупателя выступил представитель силовых структур. Цена вопроса составила 1,5 млн рублей. Но деньги оказались муляжом, а дамы были задержаны.

Мать девочки и её подруга сейчас дожидаются суда в столичном СИЗО. Ещё одну подельницу отпустили под домашний арест. Всем предъявили обвинение по факту торговли людьми. Одна из них стала сотрудничать со следствием. И заработала скидку по сроку наказания. Суд отмерил ей 3,5 лет колонии.

Приговор вызвал широкий резонанс, в том числе и на Урале. И многие отметившиеся с комментариями граждане полагают, что даме дали мало. Другие же пытаются понять: какие причины толкнули мать девочки на такое преступление.