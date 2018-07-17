Ноокат, Киргизия, 17 июля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. В Ошской области Киргизии женщина подозревается в убийстве своей 22-летней дочери за то, что та родила ребенка вне брака. Об этом сегодня, 17 июля, сообщило Kaktus. media со ссылкой на информацию областного управления внутренних дел.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Тело девушки было обнаружено на берегу реки близ села Бел в Ноокатском районе, оно находилось в воде 10−12 дней.

В мае 2018 года девушка родила ребенка и отдала его на усыновление другим людям. По мнению следствия, семья не смогла простить девушке «позора» — того, что ребенок был рожден вне брака.

«На допросе мать пояснила, что связала дочь для того, чтобы та в очередной раз не убежала. 24-летний брат, задержанный за соучастие в преступлении, объяснил свои действия тем, что его единственная сестра опозорила семью», — сообщают в пресс-службе УВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мать и брат жертвы арестованы, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

ИА REGNUM напоминает, что по данным правозащитников, за последние шесть лет в Киргизии официально зарегистрировано 98 случаев смерти женщин в результате семейного насилия. Виновниками их гибели становились мужья, дети или другие близкие родственники.

Отметим, что, согласно статистике правозащитных организаций, 23% киргизстанок в возрасте от 15 до 49 лет хотя бы раз в жизни подвергались физическому насилию в семье.