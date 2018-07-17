Киев, 17 июля, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Участницы сборной России по биатлону в качестве снайперов воюют в ДНР против украинских бандформирований, сказано в опубликованном 16 июля сюжете украинского «Пятого канала», который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

«По разведданным, которые мы получили недавно сейчас пришли туда девушки из сборной по биатлону Российской Федерации, и именно они ведут активные действия против нас», — рассказал работникам телеканала некий офицер Олег.

Напомним, в ЛНР сообщили, что украинская сторона сформировала четыре группы снайперов по 20−25 человек, которые будут действовать на линии фронта.

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