Тульская область, 17 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» возбуждено в Тульской области 17 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР по Тульской области. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по региону.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна

В следственных органах уточнили, что следователями проведены обыски, допросы свидетелей. По подозрению в совершении преступления задержан один человек. В производстве обысков в жилых и нежилых помещениях по данному уголовному делу приняли участие сотрудники тульского ОМОНа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 17 июля появилась информация о задержании в городе Суворове Тульской области около 20 человек — в том числе приезжих из других регионов России. В частности, при обыске у задержанных была обнаружена запрещенная литература экстремистского толка. По информации местных СМИ, все задержанные входили в одну из местных группировок.