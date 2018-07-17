Вашингтон, 17 июля, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный блок НАТО вновь становится «сильной структурой». Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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«У меня была отличная встреча с НАТО. Они заплатили на $33 млрд больше и в будущем заплатят ещё на сотни миллиардов больше — всё это только благодаря мне. НАТО было слабым, но теперь вновь сильное (это плохо для России)», — пишет Трамп.

Напомним, ранее Трамп высоко оценил итоги прошедшего в Брюсселе саммита НАТО. Он подчеркнул, что его личное присутствие на саммите оказало весьма положительное влияние на дальнейшее развитие Североатлантического альянса.