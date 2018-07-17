Ровно, Украина, 17 июля, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Застреленный на парковке житель украинского города Ровно оказался ранее судимым предпринимателем, занимавшимся добычей янтаря, заявили 17 июля в пресс-службе ровенской полиции, сообщил местный новостной сайт «ЧаРивне».

Geoffrey Fairchild

Когда 42-летний мужчина подходил к своему автомобилю, неизвестные открыли огонь из пистолета. На месте убийства полицейские нашли три девятимиллиметровые гильзы.

Напомним, в начале июля СБУ задержала четырех жителей Ровенской области, скупавших незаконно добытый янтарь.

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