Ереван, 18 июля, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Признание управделами аппарата премьер-министра Армении Геворга Ачемяна в том, что он является последователем тоталитарной секты «Слово жизни», вызвало в этой стране сильный резонанс. Оценку случая, когда чиновник открыто представляется сектантом, дал в беседе с редактором ИА REGNUM Рубеном Грдзеляном эксперт по культовым организациям Артур Вердиян.

Swordman.livejournal.com Духовный центр армян — Эчмиадзин

По мнению Вердияна, необъявленная война против национальных, духовных и традиционных семейных ценностей армянского народа идет уже почти 30 лет:

«Нас пытаются лишить нашей самобытности, сделать похожими на многие другие, уже сломленные и переплавленные народы. Цель — сделать из нас послушную, бесхребетную массу, легко управляемую извне».

Эксперт отмечает, что еще 10 лет назад самой опасной сектой, действующей на территории Армении, большинство ее граждан сразу назвали бы «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а специалисты, признавая опасность этой секты, самой опасной считали все-таки другую — «Слово жизни». Эта харизматическая, неопятидесятническая секта отличается от других сект своей мимикрией под традиционную Церковь. «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), утверждают, что спасение только у них, а остальные находятся под властью сатаны, а «Слово жизни» действует тоньше: сперва ее последователи говорят, что между ними и традиционными церквами нет никакой разницы (разве что собрания проходят более по-современному), но затем выясняется, что к Церкви-то относятся с уважением, а вот к ее священнослужителям — не очень; позже вскрывается истинное отношение, состоящее в том, что традиционная церковь мертва и в ней нет Бога.

«С помощью суггестивных (внушаемых интерактивных) действий, призывов, гимнов, стихов, песен, молитв, аплодисментов, танцев, музыкальных композиций на собраниях неопятидесятников создается харизматическая атмосфера праздничного шоу, стимулирующая переход человека из нормального состояния в состояние экзальтации, транса, по своим признакам напоминающего опьянение», — рассказывает эксперт, добавляя, что он уверен: управделами правительства Армении — не единственный член секты во власти.

Читайте беседу полностью: Религиозные секты против Армянской церкви — интервью

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