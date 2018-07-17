Москва, 17 июля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. ГУП «Мосгортранс» окажет всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП с пассажирским автобусом на юго-западе Москвы, сообщили 17 июля в пресс-службе компании.

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По информации компании, в результате ДТП два пассажира автобуса получили ушибы, пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Напомним, авария произошла сегодня днём возле станции метро «Коньково». По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего совершил наезд на мачту городского освещения. ГИБДД в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.