Ереван, 17 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Следственный отдел Вайоцдзорской области Армении приступил к сбору материалов по поводу акции протеста, состоявшего в ходе визита Католикоса Всех Армян Гарегина II в область 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Dialogorg.ru Акция протестного движения «Новая Армения, новый католикос»

Как говорится в сообщении, 14 июля на страничке Первопрестольного Эчмиадзина в соцсетях появился пост о том с пометкой «срочно», что в тот же день Католикос посетил с паломничеством монастырь Гндеванк в области Вайоц Дзор, и его передвижение было ограничено. «Автомобиль Его Святейшества окружен, дорога из Гндеванка закрыта автомобилями и камнями, члены движения угрожают. Католикосу угрожает опасность», — говорилось в заметке. По поводу данной публикации следственный комитет подготавливает соответствующие материалы, изучаются видеоматериалы из Сети. Полиции поручено предпринять меры по выявлению личности участвующих в акции лиц и представлению информации следственным органам, а также выявить ряд иных необходимых следствию обстоятельств.

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Ранее полиция также сообщила, что приступила изучению инцидента, а также ведется внутреннее расследование относительно действий полицейских в ходе инцидента.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян указал правоохранительным органам принять меры по акциям движения «Новая Армения, новый католикос», особенно по данному инциденту. Там же премьер в очередной раз подчеркнул, что церковь и государство действуют независимо друг от друга и намекнул Эчмиадзину о том, что церковь сама должна решить «внутрицерковный» вопрос.

Этот вопрос своими масштабами и содержанием пока не вышел за рамки церкви и не стал общественной темой, в связи с чем правительство не может вмешиваться в процесс. Но правоохранительные органы должны внимательно следить за законностью процесса. Но я призываю Армянскую церковь обсудить внутри эту проблему и решить ее внутренними регламентами», — отметил Пашинян, выразив недовольство действиями полиции в вайоцдзорском инциденте.

Ранее члены протестного движения два дня блокировали работу канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина и были разогнаны силами полиции. Протестующие, в частности, используют информационные приемы против Католикоса. Ими была пущена дезинформация о том, что сотрудники канцелярии признались в том, что часть «Копья Лонгина» (Гегард), которая является одной из священных реликвий Армянской церкви, была отпилена и подарена (продана) одному из мэров в России. Дезинформация быстро распространилась по сети, но была опровергнута Эчмиадзином, представившим хранящееся в музее копье.