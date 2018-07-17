Дамаск, 17 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. По информации Аl-Masdar News, сегодня, 17 июля, Сирийская арабская армия продолжила свои масштабные наступательные действия в западной части провинции Дераа, которые были начаты в понедельник на этой неделе.

Beshr Abdulhadi Освобождение

Сирийские военные быстро прошли через четыре города, которые находились у стратегической высоты Таль Аль-Харра. Так была обеспечена безопасность этого района. Высота со вчерашнего дня в руках правительства, что позволяет держать под наблюдением и обстрелом местность в радиусе сорок километров.

Далее сирийские войска переключились на крупный город в этой части провинции под названием Джассим. Подразделения САА охватили населенный пункт почти со всех сторон. Затем завязался ожесточенный бой с боевиками из бригад «Южного фронта» и их союзниками. Исламисты были вынуждены отступить и выйти из города, пока была такая возможность.

Теперь город под полным контролем сирийской армии. В настоящий момент целью САА является Нава, второй по величине город в провинции Дераа. Нава была захвачена в ходе первого крупного наступления боевиков на сирийскую армию в 2014 году.

С учетом того, что Джассим и Таль Аль-Харра уже под контролем сирийских военных, взятие Навы ожидается в ближайшее время при прогнозируемом слабом сопротивлении исламистов.