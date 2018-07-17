Москва, 17 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Вклады российских граждан в банках в июне увеличились на 1,1% и составили 27 трлн рублей. Такие данные приводятся в новом докладе Банка России «О динамике развития банковского сектора».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Сбербанк

За первое полугодие 2018 года, по данным ЦБ, банковские вклады населения выросли на 2,5%, а объём депозитов и средств на счетах организаций сократился на 0,3% и составил 25,5 трлн рублей.

Сообщается также, что за июнь доля валютных вкладов, несмотря на укрепление курса доллара, сократилась на 0,2% — до 20,3%. Доля валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 1,3% — до 37,8%.