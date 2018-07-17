Москва, 17 июля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы осенью рассмотрят приглашение парламентариев США посетить их страну с официальным визитом. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Ранее делегация парламентариев из США приезжала в РФ на встречу с депутатами. В ходе общения американская сторона пригласила депутатов Госдумы в США.

«Мы исходим из того, что делегация, которая была здесь в РФ, в ходе разговора высказала приглашение о продолжении диалога для межпарламентского контакта. Со своей стороны, они пригласили моих коллег, депутатов Госдумы, к себе, для того чтобы мы могли высказать свою позицию и, соответственно, развить дальше отношения, которые были заложены первым приездом конгрессменов», — отметил Володин.

Однако официальное приглашение пока что в Госдуму не поступило — по словам Володина, это не такая быстрая процедура.

«Безусловно, встреча президентов даст мощный импульс — в том числе и парламентскому измерению. Поэтому, скорее всего, давайте дождёмся осени, потому что сейчас в США так же как, и в России, конгрессмены и сенаторы уходят в отпуска. За это время мы обменяемся письмами, выйдем на понятные графики поездок», — заявил Володин.

Он отметил, что в составе делегации, которая поедет в США, будут представлены главы ведущих комитетов Госдумы.