Ватикан, 18 июля, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Обсуждение прекращения богослужебного использования храмов пройдет 29−30 ноября, на презентации симпозиума этого мероприятия выступил, в частности, руководитель департамента культурного достояния Церкви при Папском Григорианском университете. По его словам, Церковь состоит также и из зданий, тех мест, где совершались таинства, где собиралась община, которые продолжают восприниматься людьми как священные даже тогда, когда перестают быть таковыми. Как обсуждается болезненная тема прекращения богослужебной функции храмов, пишет в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обсуждая этот вопрос, уже в 1987 году Папская комиссия по священному искусству в Италии опубликовала «Хартию о предназначении древних церковных сооружений». Документ акцентировал именно итальянский случай, когда после объединения страны значительная часть церковного имущества была реквизирована и не являлась больше собственностью Церкви. Ныне проблема расширилась. К закрытию храмов приводят большей частью уменьшение общины, нехватка духовенства, снижение численности практикующих христиан.

Франция, Германия, США, Канада, Швейцария, Бельгия и Нидерланды в особенности столкнулись с закрытием храмов. Несмотря на отсутствие статистики прекращения богослужебного использования храмов, этот вопрос сильно интересует СМИ, прежде всего в резонансных случаях преобразования церквей в бары, магазины, рестораны и спортзалы.

Какие еще темы обсуждают СМИ Ватикана, католических епархий и организаций, читайте в обзоре: Дети из Донецкой народной республики отдыхают в Польше

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