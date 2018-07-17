Ереван, 17 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело, в рамках которого сын брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян (сын Александра Саргсяна) подозревается в похищении человека. Как сообщает пресс-служба ведомства дело поручено следственному управлению Службы национальной безопасности республики.

A1plus.am Нарек Саргсян

Согласно материалам дела, в августе 2017 года Нарек Саргсян в составе группы из своей личной охраны похитил предпринимателя и несколько часов держал его в неволе в подвальном помещении в здании, где он сам проживает. Согласно показаниям потерпевшего, его под пытками заставили отказаться от идеи инвестировать в ночной клуб в центре Еревана. Далее, согласно показаниям, его отвезли в промышленную зону города, где его били и принудили позвонить владельцу клуба и сообщить об отказе инвестировать в данный бизнес. После этого его выпустили на свободу.

Ранее в рамках другого уголовного дела 31-летний Нарек Саргсян был объявлен в розыск за незаконное хранение оружия и наркотиков, а также мошенничество. Начальник его охраны Артем Погосян арестован.